Il 5 maggio maggio è la Giornata mondiale della risata o World Laughter Day. Ridere, sorridere, rilassarsi, apprezzare le piccole cose del quotidiano. Questo è quello che almeno per un giorno dobbiamo fare.

Istituita nel 1998 da Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della risata, la Giornata mondiale della risata viene festeggiata ogni anno la prima domenica di maggio.

Non si tratta solo di una celebrazione all'insegna dell'allegria ma anche di una manifestazione per la pace nel mondo, con l'obiettivo di costruire una coscienza globale di fratellanza e amicizia attraverso la risata, un linguaggio universale che tutti conoscono.

La prima edizione ebbe luogo a gennaio del 1998, a Mumbai in India. Kataria, organizzatore dell'evento, si fece promotore di un messaggio ben preciso:

“La risata è un'emozione positiva e potente e contiene tutti gli ingredienti necessari perché gli individui possano avere il controllo di se stessi e perché possano cambiare il mondo con una sorta di effetto domino”.

La sua fama si deve anche al Movimento dello Yoga della risata. In occasione di questa giornata, migliaia di città in tutto il mondo ospitano eventi di vario tipo, tutti accomunati dalla promozione della risata e del divertimento come strumenti di pace e di connessione, di benessere e di serenità.

Yoga della risata

Lo Yoga della Risata si basa sulla combinazione di esercizi respiratori dello Yoga (che derivano dal il Dr Madan Kataria Pranayama) con esercizi di risata. Ciò aumenta le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello facendoci sentire più energici e in salute. Questa pratica si basa sul fatto che il corpo non avverte la differenza tra una risata reale e una indotta (se fatta volontariamente).

“Perché c’è così tanta irrequietezza nel mondo d’oggi? Siamo in guerra con noi stessi, questo è il motivo per cui esiste la guerra nel mondo” spiegava Kataria. “Ridere è una potente emozione positiva che crea un’aura positiva attorno agli individui. Quando un gruppo di individui ride insieme, crea un’aura collettiva”.

Ridere fa bene, dovremmo farlo tutti i giorni, non solo oggi.

