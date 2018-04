Pannolini lavabili, che passione! Anche se rimane ancora tanto scetticismo nei confronti dei pannolini riutilizzabili, sono sempre di più le famiglie che hanno detto addio agli usa e getta preferendo utilizzare i lavabili. In questi giorni è in corso la Settimana Internazionale del pannolino lavabile (SIPL), un momento per sensibilizzare chi ancora non crede nei loro vantaggi, sia per la salute del bambino che per il portafoglio.

La SIPL quest’anno si celebra dal 23 al 29 aprile ed è nata sia per informare meglio i genitori che ancora non li usano che per far “uscire allo scoperto” le mamme e i papà che invece si sono votati a ciripà, pocket, AIO e compagni.

Per i genitori che stanno ancora valutando la possibilità di usare i pannolini lavabili la Sipl può essere un’occasione per partecipare agli incontri informativi organizzati dai gruppi tramite Facebook, dalle pannolinoteche, da negozi o associazioni.

Perché scegliere i pannolini lavabili invece dei classici usa&getta?

Riassumendo, le ragioni sono di tre tipi:

1) Fanno bene all'ambiente

Considerando che nei primi 3 anni di vita, ogni bimbo produce qualcosa come una tonnellate di pannolini usa e getta, calcolate voi il danno che infliggiamo all'ambiente. I pannolini infatti impiegano 500 anni per decomporsi.

2) Non fanno male ai bambini

Sono realizzati quasi sempre con materiali naturali. Non si può dire lo stesso dei pannolini usa e getta che contengono sostanze pericolose, come spesso vi abbiamo raccontato. I pannolini lavabili difficilmente favoriscono arrossamenti, anzi. Inoltre, è più semplice toglierli rispetto agli usa e getta. La sensazione di asciutto degli U&G infatti non aiuta nel cosiddetto “spannolinamento”.

3) Fanno bene alle finanze domestiche

Non lasciamoci scoraggiare da chi dice che comunque lavarli ha un costo. Non c'è proprio paragone! In media, la spesa che una famiglia sostiene per gli usa è getta va da 700 a 1000 euro circa all'anno. Un kit completo di pannolini lavabili e accessori costa al massimo 500 euro e basta fino a quando il bambino userà il pannolino, senza contare che potrà essere utilizzato anche per gli altri figli o potrà essere venduto.

GLI SCONTI PER LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL PANNOLINO LAVABILE

Durante questa settimana, inoltre, è possibile acquistare i pannolini lavabili a prezzi scontati. Un incentivo in più per provarli. Ecco quali sono i negozi e i marchi che propongono pannolini e accessori correlati a prezzi interessanti:

Un sito molto amato dalle mamme, l'Albero di Amy offre una vasta gamma di pannolini lavabili. In occasione della settimana internazionale, è possibile ottenere un sconto del 30%.

Il consiglio è quello di recarsi prima presso una pannolinoteca per individuare il tipo di PL che fa per il proprio bambino. Ne esistono infatti tantissime tipologie. Per evitare di scoraggiarsi alla prima difficoltà, è utile provarne diversi tipi per poi acquistare quello che troviamo più comodo.

Francesca Mancuso