È uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la Lusiroeula ovvero la danza nuziale delle lucciole che si può ammirare in notturna al Parco delle Cave, nella zona ovest di Milano.

Dopo la passeggiata notturna del 2 giugno scorso, numerosi saranno gli appuntamenti che permetteranno di ammirare le lucciole nel periodo di massima luminescenza, fino al 13 giugno.

"È un momento magico ed emozionante che lascia stupefatti anche i più assidui frequentatori di questi luoghi. Le robinie e il caprifoglio in fiore, il profumo del fieno "maggengo" appena tagliato, le rane gracidanti, il frinire dei grilli in sottofondo, la splendida cornice di verde attorno all'acqua delle marcite, degli stagni, dei laghetti e dei fontanili fanno subito dimenticare il caos, il rumore e il disordine della nostra metropoli" , scrivono gli Amici Cascina Linterno organizzatori dell’evento.

Le lucciole con il loro bagliore riescono a rendere suggestive le serate primaverili ed estive, uno spettacolo a cui nessuno è disposto a rinunciare. Infatti, gli organizzatori hanno deciso di spalmare i visitatori in diversi giorni.

Le date per la "Piccola Lusiroeula", la passeggiata notturna nei sentieri del Parco delle cave sono il 6 e 13 giugno (mercoledì) e il 10 giugno (domenica. L'appuntamento è alle ore 21 in via F.lli Zoia 194.

Per gli amanti della musica, sabato 19 sarà possibile assistere al concerto "Lusiroeula in Musica" nell'ambito di Piano City Milano.

"Un salutare tuffo negli splendidi angoli agresti e di natura sotto casa che Milano può ancor offrire ai suoi sempre più distratti e frettolosi abitanti. Avremo la possibilità di osservare da vicino uno dei momenti più suggestivi che il mondo della natura possa offrire: la Danza Nuziale delle Lucciole. Un'irripetibile occasione per gustare in modo diverso il nostro bellissimo Parco,non solo come spazio ludico all'aria aperta, ma come preziosa Oasi di Natura sotto casa".

Per consultare il programma clicca qui

Dominella Trunfio

Photo: Hubei Province