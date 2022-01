Queste tegole solari possono essere montate sulle case come dei normali tetti. E forniscono energia

Energia solare direttamente dal tetto? La soluzione potrebbe essere quella proposta dalla Gap Energy: le tegole solari che si inchiodano l’una all’altra, formando “direttamente” il tetto della casa.

Non è di certo il primo tentativo di tetto solare: persino Tesla aveva lanciato poco più di due anni fa un’opzione che prometteva efficienza e semplicità. Ma era costituita comunque di pannelli fotovoltaici integrati nella struttura. E in generale tutte le soluzioni proposte in precedenza richiedevano come minimo dei binari su cui montare le tegole.

Quello di cui ora si parla è una tegola solare già costruita per costituire il pezzo di tetto, da inchiodare con la successiva fino a formare la rete di protezione superiore dell’abitazione.

Timberline Solar™ protegge e si installa come un normale tetto – si legge infatti il sito della compagnia – E ha pure un bel design: linee eleganti e uniformi, nessun pannello solare ingombrante, solo tegole che proteggono la tua casa e generano elettricità pulita. È un tetto a energia. È molto semplice

Questo meccanismo ridurrebbe anche di molto i tempi di montaggio, da settimane a pochi giorni.

Li abbiamo già installati in due giorni, incluso lo smantellamento del vecchio tetto e l’installazione del nuovo tetto

spiega a The Verge Martin DeBono, presidente di Gaf Energy

Stando a quanto riferito dai vertici aziendali, i Timberline Solar sono i primi prodotti a ricevere la certificazione UL 7103 per fungere sia da pannelli solari che da materiali da costruzione, grazie a uno speciale sandwich di vetro, celle solari in polisilicio e strato superiore di un polimero etilene alcano fluorurato brevettato ignifugo, resistente agli urti e alla grandine, strutturato per essere calpestabile e ancora abbastanza trasparente da lasciar passare la luce.

Tutto perfetto dunque? Ovviamente no, c’è il “ma”.

Costerà come se dovessi ottenere un nuovo tetto e metterci il solare – spiega ancora DeBono. Ma poiché molte più persone stanno più costruendo tetti nuovi che aggiungere il solare sugli esistenti – 5 milioni all’anno contro 300.000 all’anno, suggerisce – c’è una grande opportunità per qualcuno di aggiungere energia rinnovabile integrata già che ci sono

Immaginiamo quindi che i costi in effetti potrebbero essere più alti.

I nuovi pannelli solari Timberline sono ora disponibili sulla costa orientale degli Stati Uniti e in Texas, ma non ancora in California né in Florida. Saranno necessari circa 90 giorni per essere tra quelli elencati dalla California Energy Commission e forse da quattro a cinque mesi per la Florida.

Non sappiamo ancora se e quando potremo vederli in Europa.

Fonti: Gaf Energy / The Verge

