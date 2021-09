Smartworking: il generatore portatile che ti permette di lavorare ovunque senza rimanere a secco

È arrivato il nuovo generatore di corrente elettrica solare, l’EB55 firmato Bluetti: una station power portatile, innovativa ed ecologica, per rimanere connessi sempre e ovunque.

Essere sempre connessi e online, soprattutto in questo periodo di smartworking, significa dover avere continuo accesso a una presa elettrica. Quando ciò non è possibile, ci pensa Bluetti che ha rilasciato una piccola centrale elettrica portatile e assolutamente green: stiamo parlando dell’EB55 da 537 Wh e 700 watt.

Si tratta di una piccola scatola di alimentazione energetica, considerata il successore del tanto amato AC50S. Una soluzione innovativa ed ecologica, in grado di accumulare energia solare e fornire l’energia necessaria per qualsiasi dispositivo, dagli smartphone ai laptop, fino agli elettrodomestici di piccole e medie dimensioni.

Una vera e propria station power, progettata per uso esterno e interno, e perfetta da sfruttare sia per lo smartworking, ormai sempre più diffuso, sia nei casi di emergenza durante le interruzioni di corrente prolungate, ma anche per uso domestico; sì, perché questa piccola grande scatola energetica ti aiuterà ad abbassare la bolletta della luce e raggiungere una maggiore indipendenza energetica.

Design della Bluetti EB55

Bluetti EB55 è caratterizzato da un rivestimento esterno in plastica ABS + PC ignifugo disponibile in diverse varianti di colore, come blu e grigio, ed è dotata di piedini in gomma più una solida maniglia pieghevole, che rende molto più facile e comodo il trasporto.

Un dispositivo assolutamente facile da usare e molto versatile, poiché offre ben due prese CA (versione europea) e fino a 700W di potenza continua da un inverter a onda sinusoidale pura. Insomma, una vera centrale di energia pulita da avere sempre a disposizione, sia in casa sia in viaggio o in campeggio.

Caratteristiche

Il Bluetti EB55 è dotato di una serie di prese AC/DC sul pannello frontale, una batteria al litio-ferro fosfato (LiFePO4) da 537Wh, una delle batterie chimiche più stabili e durevoli del settore. Con il controller BMS sviluppato in esclusiva da Bluetti, l’intera unità può durare oltre 2500+ cicli di carica prima che la capacità trattenuta scenda all’80%.

Un dispositivo essenziale soprattutto per chi lavora in smartworking, poiché capita spesso di avere la batteria del laptop scarica; ma ora non preoccuparti, fortunatamente, è arrivato l’EB55 che ti potrà salvare la giornata quando la batteria è scarica e non hai a disposizione delle prese di corrente.

EB55 ha, infatti, una presa USB-C da 100W conforme al protocollo PD3.0, che può caricare il tuo laptop o qualsiasi dispositivo alimentato tramite USB-C.

Non è finita qui, perché può caricare quasi tutti i laptop USB-C alla massima velocità, mentre per chi utilizza il MacBook Pro da 16 pollici (99,8Wh), l’EB55 può fornire fino a 4,5 ricariche.

Quindi, puoi dire addio a tutti quegli ingombranti adattatori per pc, perché ora hai a disposizione una vera fonte di alimentazione continua, una station power veloce, con cui potenziare i tuoi strumenti di lavoro, ma soprattutto 100% sostenibile.

Come ricaricare la tua sorgente di energia

Puoi caricare l’EB55 tramite energia solare, in auto con un generatore a gas o con l’adattatore AC/DC incluso, o solare+AC contemporaneamente. Di seguito i tempi di ricarica.

Carica solare MPPT da 200W (il pannello solare SP200 non è incluso): il tempo di ricarica varia da 3 a 4 ore

Adattatore CA da 200W incluso (25,2V,8A): il tempo di ricarica è di circa 3 ore

Ricarica per auto tramite porta accendisigari: il tempo di ricarica va da 3 a 6 ore

Adattatore CA e solare (400W in totale): da 1 ora e mezzo a 2 ore di ricarica.

Per la ricarica solare, la centrale elettrica EB55 non dispone di pannelli inclusi ma ha un avanzato controller di carica solare MPPT; come funziona? Basta collegare un pannello solare alla porta di ingresso XT60 sul pannello frontale, e il gioco è fatto.

Energia pulita e gratis, anche se occorre acquistare i pannelli solari pieghevoli SP200 separatamente. L’alternativa è usare qualsiasi altro tipo di pannello, l’importante è che la tensione a circuito aperto rientri nell’intervallo 12 ~ 28V.

Dove acquistare il Bluetti EB55

Con oltre 10 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di energia verde, Bluetti ha da sempre come obiettivo quello di creare soluzioni di accumulo di energia stabile, pulita e silenziosa in modo da combattere interruzioni, sprechi energetici e, soprattutto, inquinamento ambientale.

L’EB55 è ora disponibile a €659 sul sito ufficiale bluetti.eu, dove potrai approfittare anche di uno sconto pari a €60.

Un’offerta da cogliere al volo, che ti permetterà di avere sempre a disposizione un generatore di corrente pulita e sostenibile a soli €599.

L’offerta è limitata, fino ad esaurimento scorte. Per conoscere meglio il nuovo Bluetti EB55, ti consigliamo di guardare il video: