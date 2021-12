Energia eolica, arriva il via libera del Governo a sei impianti in Puglia e in Basilicata

Il Consiglio dei ministri ha sbloccato la realizzazione di sei impianti in parchi eolici. Al via anche la creazione di una stazione elettrica e di nuove linee nell’area di Lucca

Sbloccata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, la realizzazione di sei impianti in altrettanti parchi eolici in Puglia e Basilicata. Una decisione salutata da molti come un notevole passo in avanti verso una maggiore produzione di energia rinnovabile capace di contrastare la crisi climatica dovuta alle emissioni di gas serra.

Da Cerignola a Foggia a Potenza, il Governo dà così un primo segnale di via libera allo sviluppo delle fonti rinnovabili, che potrebbe – perché no – anche aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, favorire l’occupazione e il coinvolgimento delle realtà locali e consente di ridurre l’impatto ambientale associato al ciclo energetico.

Secondo i dati Terna, la potenza eolica installata in Italia al 30 giugno 2021 (ultimo dato disponibile) era di quasi 11 GW, che vuol dire che in due anni e mezzo si sono installati poco meno di 1 GW e che oggi abbiamo appena 3 GW in più rispetto a quasi dieci anni fa (nel 2012 avevamo 8 GW di capacità operativa).

Fino a questo momento, la risorsa eolica è presente in termini di potenza per il 90,5% in sei Regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), che hanno tutte almeno oltre 1 GW di potenza, con il primato della Puglia che ne ha quasi 2,7 GW, pari al 24,3% del totale, e con 99 impianti sopra i 10 MW di potenza.

Ecco l’elenco dei 6 impianti in parchi eolici

parco eolico Cerignola Veneta Nord (Comune di Cerignola) – potenza 50,4 MW

parco eolico Cerignola Veneta Sud (Comune di Cerignola) – potenza 79,8 MW

impianto eolico Comune di Ascoli Satriano (Foggia) – potenza 43,2 MW

proroga VIA (Valutazione impatto ambientale) – eolico nel Comune di Montemilone (Potenza) – potenza 60 MW

parco eolico “Banzi la Regina” (Potenza) – potenza 33,6 MW

impianto eolico “Lampino” (Comuni di Orta Nova, Stornara -Foggia) – potenza 79,8 MW

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 380/132 kV e di nuove linee a 380 kV e a 132 kV Sviluppo Rete elettrica nazionale area di Lucca.

Fonte: Palazzo Chigi

