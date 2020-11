Concluso il parco eolico in Sudafrica: 485mila famiglie avranno energia pulita a prezzi accessibili

Un nuovo parco eolico è stato recentemente inaugurato a Springbok, cittadina della provincia del Capo Settentrionale, in Sudafrica.

Dopo due anni di lavori, la struttura è pronta e consentirà di fornire energia pulita ed economica a migliaia di famiglie per i prossimi 20 anni.

L’impianto di Kangnas è l’ultimo di cinque parchi eolici costruiti in Sud Africa grazie all’impegno di un consorzio guidato da Leleka, produttore indipendente di energia.

Composto da 61 turbine, il nuovo impianto ha una capacità di di 140 megawatt, sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di 154.625 famiglie sudafricane. Grazie ai cinque parchi eolici, le famiglie raggiunte dall’energia rinnovabile sono in totale 485.000.

“Ora abbiamo oltre 600 MW di energia eolica in funzione, che fornirà elettricità pulita a centinaia di migliaia di sudafricani, a un prezzo accessibile per i prossimi due decenni. Il nostro portafoglio completo colloca Lekela come uno dei principali fornitori di energia pulita e rinnovabile nel paese e in tutto il continente africano più in generale “, ha spiegato Chris Antonopoulos, amministratore delegato di Leleka.