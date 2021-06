Fonti fossili addio: la Terra potrebbe essere interamente alimentata da energia sostenibile, lo studio che lo prova

Un team di ricercatori australiani immagina un mondo privo di energie fossili e inquinanti, completamente sostenibile. Si tratta di un futuro effettivamente possibile o del sogno degli scienziati?

È possibile un mondo completamente alimentato a energia rinnovabile, svincolato dalla schiavitù (inquinante) dei combustibili fossili? Per molti potrebbe sembrare una fantasia, ma un team di scienziati ha dimostrato come questa chimera è teoricamente possibile – a patto che impariamo a fare scorta a livello globale.

Lo studio ambizioso, condotto dal professor James Ward della University of South Australia, spiega come un futuro 100% rinnovabile sia davvero possibile, con alcuni cambiamenti necessari nel nostro modo di intendere la risorsa energetica e di consumarla. Il primo passo verso la sostenibilità energetica completa è rappresentato da una significativa ‘elettrificazione’, ovvero il passaggio (che, per fortuna, sta già avvenendo) all’energia elettrica.

Innanzitutto bisogna ridurre l’enorme richiesta energetica delle varie nazioni del mondo, se vogliamo che il pianeta non sia ricoperto nei prossimi anni da territori destinati alla piantagione di biomasse (non molto sostenibili dal punto di vista ambientale) sufficienti a soddisfare le attuali richieste della società globale – spiega il professor Ward. – Inoltre, il nostro studio dimostra che dobbiamo passare radicalmente all’elettrico nei paesi maggiormente sviluppati, dove l’energia elettrica potrebbe arrivare a coprire il 75% del fabbisogno finale della società. Ci sarà bisogno di adottare una tecnologia che permetta di usare l’elettricità per convertire i gas dell’atmosfera in carburante. Speriamo davvero che l’approccio proposto in questo nostro studio possa dimostrare che un futuro sostenibile è possibile. Inoltre, il nostro scopo è guidare i governi nazionali a pianificare i loro consumi energetici all’interno di un’ottica più sostenibile e attenta allo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Nonostante questo, tuttavia, molto del successo di questo ideale green dipenderà dallo sviluppo della tecnologia, dall’efficienza del processo di elettrificazione, dalla produzione di combustibili chimici innovativi. Probabilmente, per raggiungere la piena sostenibilità energetica, sarà necessario anche l’utilizzo di parte delle aree attualmente ricoperte da foreste.

Fonte: MDPI

