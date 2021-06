Creato generatore solare che può dare energia a tutti gli elettrodomestici di casa per una settimana

Si chiama Solar Generator e il suo nome dice già tutto. Arriva dagli Usa un innovativo dispositivo che, sfruttando l’energia dei pannelli fotovoltaici portatili, è in grado di produrre elettricità per una settimana.

Il fotovoltaico è una delle fonti rinnovabili più usate e promettenti al mondo. E adesso, grazie a questa invenzione, diventa anche portatile. In realtà esistono già generatori e pannelli di piccole dimensioni ma Solar Generator ha qualcosa in più: è capace infatti di soddisfare il fabbisogno domestico per un’intera settimana. A idearlo e produrlo è stata l’azienda californiana Generark.

Come funziona

Sfruttando la luce solare per ricaricare una batteria agli ioni di litio usata ad esempio per veicoli elettrici, il generatore portatile può alimentare la quasi totalità di piccoli e grandi elettrodomestici. Di fatto, basta posizionare i pannelli fotovoltaici portatili e collegarli al generatore. La batteria, presente all’interno, conserva l’energia pulita e la rende disponibile per gli usi domestici.

Ogni pannello SolarPower ONE è composto da 32 celle solari monocristalline, che offrono un’efficienza di conversione dell’energia solare superiore del 50% rispetto ai pannelli solari tradizionali. Le celle solari sono state inventate alla Stanford University e realizzate negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il generatore, le dimensioni ricordano quelle di un purificatore d’aria. Per questo, può essere trasportato ovunque facilmente. Il suo peso è di circa 20 kg e la sua altezza di 60 centimetri. Inoltre, è disponibile in due versioni: la Starter con batteria da 1566 Wh e la Plus con capacità di 2060 Wh. Dotato di 4 prese ac, 2 porte usb-a, 2 ingressi usb-c e una presa 12V/10A per auto, è in grado di fornire energia anche dispositivi di sicurezza, telecamere, illuminazione, dispositivi medici.

Le porte USB-A e USB-C possono caricare i comuni dispositivi alimentati a batteria caricati da porte USB. Le prese CA possono caricare e alimentare dispositivi che funzionano a meno di 1000 Watt.

Fornisce un alimentatore di emergenza continuo per caricare i dispositivi elettronici e far funzionare gli elettrodomestici in qualsiasi situazione di emergenza. Consente alla tua famiglia di superare eventuali disastri e incidenti rimanendo completamente carico e connesso nella sicurezza della tua casa

spiegano gli ideatori, secondo i quali il generatore offre fino a 7 giorni di alimentazione ai dispositivi e agli elettrodomestici con una singola carica. Ogni pannello SolarPower ONE emette 100W di potenza , fornendo una ricarica ultraveloce.

Una soluzione innovativa che porta sempre di più le rinnovabili all’interno delle nostre abitazioni.

Fonte di riferimento: Generark