Arriva il fotovoltaico targato Ikea. Il colosso svedese ha lanciato infatti la propria linea di prodotti destinata all'autoconsumo. Con circa 8.500 euro sarà possibile installare sia i pannelli fotovoltaici che le batterie per lo storage dell'elettricità prodotta in eccesso.

Secondo il colosso svedese, grazie al fotovoltaico sarà possibile dimezzare la bolletta elettrica. Forte degli oltre 700.000 moduli solari installati sui tetti dei propri punti vendita, dal 1° febbraio, Ikea permette di acquistare anche online i pannelli della serie SOLSTRALE.

In alcuni negozi, inoltre, Ikea metterà a disposizione dei punti informativi in cui gli esperti saranno a disposizione per spiegare i dettagli dell'offerta. I primi corner nasceranno nelle sedi di Milano, Brescia, Rimini, Villesse, Padova e Catania.

"Da oggi, con IKEA, puoi produrre la tua energia in autonomia. Scopri come rendere la tua casa indipendente con i nostri sistemi solari,risparmiando sul prezzo dell’energia e incrementando il valore della tua abitazione. Attraverso una soluzione su misura, realizzata in collaborazione con il nostro partner WÖLMANN, puoi iniziare da subito a dare energia a tutte le tue attività in casa in modo sostenibile" spiega Ikea.

Due sono le offerte standard proposte dal colosso svedese:

La prima, IKEA SOLSTRÅLE BASIC, comprende 11 pannelli fotovoltaici in silicio polycristallino per una potenza pari a 275 Wp/pannello e una potenza complessiva di 3,025 kWp. Il costo in questo caso è di € 5.301. La seconda offerta si chiama IKEA SOLSTRÅLE PLUS e prevede 11 pannelli fotovoltaici in monocristallino, con 300 Wp/pannello, celle PERCIUM e potenza complessiva di 3,3 kWp. Il tutto a un costo di € 5.667.

In aggiunta, è possibile anche abbinare il sistema di accumulo Ikea Storage, che permette di conservare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla ad esempio la sera e nelle ore notturne, in assenza di sole. Lo storage di Ikea prevede un pacco batterie agli ioni di litio (Litio-Ferro-Fosfato) con capacità nominale 4,8 kWh al costo di € 4.980.

In ogni caso, è possibile adattare l'installazione in base alle esigenze domestiche, all'esposizione della casa al sole e all'area geografica di appartenenza. Ikea offre anche la possibilità di richiedere un preventivo senza alcun obbligo e di prenotare la visita di un esperto.

Come scoprire se l'offerta Ikea conviene

È possibile anche utilizzare uno strumento, consultabile qui, che in pochi passaggi permette di sapere se il fotovoltaico targato Ikea sia economicamente conveniente e adatto alle esigenze della famiglia. Basta indicare l'indirizzo della propria abitazione, la posizione e il numero di componenti del nucleo familiare.

Detrazioni fiscali

Se si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia, compresa l'installazione di un impianto fotovoltaico, si può usufruire anche della detrazione Irpef del 50% per le spese fino al 31 dicembre 2019. Grazie a essa è possibile recuperare in 10 anni la metà della spesa sostenuta per l'acquisto dell'impianto.

