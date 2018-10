Il fotovoltaico italiano continua a crescere, trainato dai piccoli impianti e dall'autoconsumo

Come sta il fotovoltaico italiano? In crescita, soprattutto sul fronte dell'autoconsumo. Nonostante la burocrazia e l'assenza di leggi che lo agevolino. Lo rivela il nuovo bilancio del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativo al 2017.

Secondo il Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico, a fine 2017 risultavano in esercizio nel nostro paese 774.014 impianti fotovoltaici, per una potenza installata di 19.682 MW, in aumento di 414 MW rispetto a fine 2016. Gli impianti hanno prodotto complessivamente 24,4 TWh di energia, in notevole crescita rispetto ai 22,1 TWh del 2016 (+10,4%).

Gli impianti di piccola taglia ossia di potenza inferiore o uguale a 20 kW, sono la parte più importante, pari al 90% del totale di quelli installati in Italia e rappresentano il 20% della potenza complessiva nazionale.

In leggero calo il numero di quelli entrati in esercizio nel 2017, -0,8% rispetto al 2016 ma la potenza installata è aumentata dell’8,2%, per via dell'installazione di un grande parco fotovoltaico di potenza complessiva di circa 60 MW.

Quando

Anche se la produzione si valuta complessivamente, nel corso di un intero anno, alcuni mesi più di altri garantiscono una maggiore presenza di energia. Se nel 2017 la produzione degli impianti fotovoltaici in Italia ha raggiunto 24.378 Gwh, in crescita del 10,3% rispetto al 2016, il primato di produzione spetta al mese di luglio durante il quale è stato raggiunto il picco di 3,1 TWh di energia prodotta, circa 1/8 di quella annuale.

Le regioni

Ci sono molte differenze regionali, sia in termini di quantità di impianti che di potenza installata. Nel 2017 la Lombardia contava circa 116.000 impianti, seguita dal Veneto (106.211 impianti).

Le due regioni insieme rappresentano il 28,9% degli impianti installati sul territorio nazionale. In termini di potenza installata è invece la Puglia ad avere il primato nazionale con 2.632 MW, in testa anche per la dimensione media degli impianti più elevata (56,9 kW). Inoltre, la regione è quella con la maggiore produzione fotovoltaica pari 3.781 GWh (15,5% della produzione totale nazionale di 24.378 GWh).

In fondo alla classifica, le regioni con il minor numero di impianti fotovoltaici sono la Basilicata, il Molise e la Valle D’Aosta.

Tra le prime, dopo la Puglia troviamo l’Emilia Romagna con 2.351 GWh e la Lombardia con 2.317 Gwh, che hanno garantito rispettivamente il 9,6% e il 9,5% circa della produzione complessiva nazionale.

In generale, lo corso anno un po' tutte le regioni italiane hanno visto aumentare la propria produzione rispetto all’anno precedente. Quelle che hanno registrato aumenti più rilevanti sono il Lazio (+16,8% rispetto al 2016), il Molise e la Basilicata (rispettivamente +13,6% e +13,0%). La Provincia Autonoma di Bolzano e la regione Valle D’Aosta sono caratterizzate da incrementi della produzione più contenuti (+3,1% e +3,6% rispetto al 2016).

L'autoconsumo

Cresce l'energia elettrica non immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione ma utilizzata nel luogo di produzione. In Italia gli autoconsumi nel 2017 sono pari a 4.889 Gwh, numeri importanti pari al 20,1% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici. L'autoconsumo è cresciuto dell’1,9% rispetto al 2016.

Intanto è stato aperto un ciclo di audizioni alla Commissione Industria del Senato sul sostegno alla generazione distribuita e l'accumulo di energia rinnovabile su iniziativa del Presidente Gianni Girotto.

A dimostrazione che la strada per il futuro dell'energia pulita passa proprio dall'autoproduzione.

