La City of London, lo storico quartiere centrale “Square Mile” di Londra, da ottobre soddisferà il proprio fabbisogno energetico utilizzando solo le rinnovabili.

Uno storico passo avanti che permetterà alla capitale britannica di tagliare le emissioni di CO2 e ricorrere meno alle fonti fossili. A partire da ottobre 2018, la City di Londra coprirà infatti il 100% del proprio fabbisogno energetico attraverso le energie pulite, installando pannelli fotovoltaici sugli edifici, investendo in progetti solari ed eolici più importanti e acquistando energia pulita dalla rete.

Anche se si tratta di un'area di circa 3 kmq, la City of London è un importante centro finanziario all'interno della città. La sua riconversione energetica invia un chiaro messaggio: Londra intende intraprendere una forte azione contro il cambiamento climatico.

I membri del Comitato per le politiche e le risorse hanno sostenuto l'idea di generare elettricità sui siti di proprietà di tutta Londra, investire in energie rinnovabili esterne e acquistare energie rinnovabili già disponibili sul mercato.

I piani vedranno un aumento dei pannelli solari sugli edifici della City Corporation e investimenti in installazioni come eolico o solare.

“The City Corporation è un importante fornitore di servizi pubblici della capitale. Gestisce un ampio portafoglio che comprende alloggi sociali in 6 distretti londinesi, 10 accademie di alto livello, tre mercati all'ingrosso e 4.500 ettari di spazi verdi tra cui Hampstead Heath e Epping Forest" si legge sul sito ufficiale.

Grazie a questa iniziativa, la capitale punta alla riduzione delle emissioni di CO2 ma anche al risparmio sui costi per l'energia visto che, fatta eccezione per gli investimenti iniziali, quella prodotta sarà gratuita perché generata grazie al sole e al vento.

Catherine McGuinness, presidente del Comitato per le politiche e le risorse della City of London, ha detto: