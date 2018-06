Energia pulita, prodotta grazie al fotovoltaico e conservata all'interno di batterie. Una soluzione finora non a portata di tasca ma Nissan ha lanciato una nuova soluzione, destinata al mercato retail. Si chiama Nissan Energy Solar.

Un sistema integrato, che unisce il fotovoltaico a un sistema di stoccaggio energetico per la casa utilizzando una tecnologia che esiste già ed è ampiamente rodata: le batterie dei veicoli elettrici Nissan, anche usate.

Nissan Energy Solar

La casa automobilistica da tempo sta puntando sulla mobilità sostenibile e sull'uso delle rinnovabili. Adesso punta ai clienti domestici, in particolare al mercato inglese dove promette di far risparmiare fino al 66% sulla bolletta energetica attraverso il programma Energy Solar, sulla base di un consumo elettrico annuo di 4500 kWh, con un sistema fotovoltaico da 4 kWp e una batteria da 6 kWh.

Si tratta di una soluzione di generazione energetica per la casa attraverso un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, un sistema di stoccaggio che utilizza le batterie dei veicoli elettrici Nissan (xStorage Home) e un software gestionale di ultima generazione. Grazie a esso, gli utenti potranno ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la gestione energetica nelle proprie abitazioni controllando anche come e quando utilizzano la propria energia.

Sarà possibile scegliere sia il pacchetto completo e integrato con i pannelli fotovoltaici e le batterie, generazione energetica e stoccaggio, oppure installare singolarmente i diversi elementi, quindi solo i pannelli fotovoltaici o solo il sistema di accumulo.

Quest'ultimo si basa su batterie nuove o anche di seconda vita dei veicoli elettrici Nissan. In questo modo si massimizza l’uso di materiali riciclabili.

I vantaggi

Si riduce la richiesta di energia alla rete elettrica visto che non solo sarà possibile utilizzare quella prodotta dai propri pannelli fotovoltaici in presenza di luce e sole, ma si potrà anche conservare l'energia pulita prodotta in eccesso per utilizzarla nelle ore notturne o nelle giornate con nuvole o pioggia. Oltre che per il fabbisogno dell'abitazione, l'energia potrà essere sfruttata per ricaricare i veicoli elettrici.

“ Nissan Energy Solar è un sistema completo e integrato per la produzione, la gestione e lo stoccaggio energetico nelle case. Permette agli utenti di risparmiare sui consumi elettrici e di adottare uno stile di vita più sostenibile e più verde ” ha dichiarato Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director di Nissan Europe, “Oltre 880.000 persone nel Regno Unito utilizzano già i pannelli solari e questa soluzione completamente integrata consentirà di aumentare in modo esponenziale il numero di utenti del fotovoltaico nei prossimi anni.”

I costi

I pacchetti di prodotti Nissan Energy Solar partono da circa 4.445 euro e comprendono la fornitura e l’installazione di 6 pannelli fotovoltaici, sistema di gestione energetica e Iva al 5%. Il pacchetto che comprende invece i pannelli e il sistema di batteria ha un costo base di 8717 € mentre le sole batterie partono da 7360 €.

Francesca Mancuso