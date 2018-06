La gravità come fonte di energia elettrica: questa l'idea di Janjaap Ruijssenaars, inventore olandese di Gravity Energy Ltd, che ha appena messo a punto un dispositivo in grado di convertire l'energia cinetica generata dalla caduta di un peso in corrente elettrica. Energia pulita e rinnovabile, nonchè ad altissima efficienza.

Solo un prototipo per ora, ma molto promettente. Il sistema funziona sbilanciando un peso in modo che l'energia generata dalla sua "caduta" sia usata per attivare un generatore piezoelettrico, ovvero un apparecchio che produce elettricità se "compresso". In altre parole il peso comprime il generatore, il quale emette corrente elettrica.

E a quanto sembra è sufficiente una piccola pressione a generare elettricità. Non solo: Ruijssenaars sostiene che il suo generatore potrebbe raggiungere il 93% di efficienza energetica. Il che significa che quasi tutta l'energia gravitazionale verrebbe convertita, con appena il 7% di dispersione.

"Possiamo ottenere energia dalla gravità? - si legge sul sito dell'azienda - È stata la domanda che ha scatenato questa invenzione. La risposta è stata sì [...] Una combinazione brevettata unica di gravità e instabilità ha introdotto il cambiamento e aperto la strada a una generazione di energia altamente efficiente" .

93%: una percentuale di conversione così, se confermata anche su larga scala, appare nettamente superiore a quella di altre fonti di energia rinnovabile, come il solare e l'eolico.

Siamo di fronte ad una svolta in campo energetico dunque? In realtà attualmente il dispositivo messo a punto da Ruijssenaars è solo un prototipo, quindi ben lontano dall'industrializzazione.

Ma le sue prestazioni sembrano così elevate da aver spinto l'investitore Jeroen van den Hamer ad acquistare la società olandese. E si sa che i business men non spendono soldi se non hanno la percezione che l'investimento sia valido e con ottime prospettive di guadagni.

Che speriamo arrivino presto, soprattutto per l'ambiente, aggiungiamo noi.

Roberta De Carolis

Foto: Arno Bosma per Gravity Energy