Giornata della Terra 2021, tutto pronto! Anche greenMe.it nella maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet

Si celebra domani la Giornata della Terra, la più importante manifestazione dedicata al Pianeta, giunta alla sua 51esima edizione. Tantissimi gli eventi previsti per festeggiare la nostra amata Terra e imparare a difenderla al meglio. A partire dalle ore 7.30 partirà la #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale da seguire in diretta streaming su RaiPlay fino alle 20.30.

#OnePeopleOnePlanet nasce dagli sforzi di due organizzazioni – Earth Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi e Movimento dei Focolari – che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la kermesse ambientale più partecipata d’Italia sospesa nel 2020 a causa della pandemia e immediatamente sostituita dalla maratona multimediale accolta dalla Rai per promuovere la salvaguardia dell’ambiente in questa grave fase di crisi climatica.

Anche greenMe.it, che è mediapartner dell’evento, parteciperà con dei contributi video e un messaggio da parte del nostro Direttore Simona Falasca, che alla conduttrice Carolina Rey spiegherà come sono cambiati gli stili di vita delle persone attraverso il web. L’intervento sarà visibile tra le 13 e le 14 del 22 aprile, anche sul sito: https://www.onepeopleoneplanet.it/.

#OnePeopleOnePlanet: il programma

La manifestazione si articolerà in una staffetta di voci e di cuori condotta da tanti volti e personaggi noti come Marco Liorni, e Gianni Milano con collegamenti da diverse parti del mondo. Numerosi i temi affrontati nel corso della maratona multimediale. Si parlerà di giovani, terza economia, sostenibilità, innovazione tecnologica, economia e sviluppo sostenibile, scienza e ambiente, sport e religione, musica, spettacolo, cucina sostenibile e Patto Educativo Globale. Inoltre, sarà dato spazio anche ad alcune testimonianze internazionali.

Dagli storici studi televisivi di Via Asiago la diretta televisiva proseguirà ininterrottamente per ben 13 ore fino alle 20:30 con collegamenti alle più importanti reti radiofoniche e televisive della RAI impegnata al fianco dell’Earth Day e delle numerose organizzazioni no-profit coinvolte.

I protagonisti della maratona multimediale

Tra le personalità e le autorità che parteciperanno, in diretta o in collegamento, ci saranno figure istituzionali come il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. Previsto anche l’intervento di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA. Parteciperanno anche: Stefano Granata (Presidente di Confcooperative Federsolidarietà), S.E. Mons. Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Massimo Cannoletta (divulgatore scientifico); Juliano Salgado, vice presidente Instituto Terra, fondato dal padre Sebastião Salgado, artista e fotografo brasiliano di fama mondiale, Antonio Caschetto (Movimento Cattolico Mondiale per il Clima). Ed ancora Padre Ben (Responsabile Programmi Africa del Movimento Cattolica Mondiale per il Clima); Giovanni Malagò, Presidente CONI, Andrea Abodi, Presidente Credito Sportivo; Luca Mercalli (Presidente della Società Meteorologica Italiana); Alessandro Polinori (Vicepresidente della LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli); Andrea Lucchetta (Pallavolista e telecronista sportivo); lo chef stellato Gianfranco Pascucci.

Dove seguire la maratona e come interagire da casa

Per seguire la maratona multimediale basterà accedere alla piattaforma RaiPlay o, in alternativa, al sito www.onepeopleoneplanet.it. Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e social di #OnePeopleOnePlanet attraverso i tag @earthdayitalia @focolarimedia e gli hashtag dedicati alla giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP21, #IoCiTengo, #EarthDay2021, #EarthDay, #GiornataMondialedellaTerra, #Agenda2030, #GlobalGoals, #focolaremedia, #focolaritalia.

Leggi anche: