Earth Day 2021: i libri utili per prepararsi alla giornata della Terra

Earth Day 2021. Il 22 aprile, centinaia di manifestazioni in giro per il mondo saranno lì a ricordarci che la Terra ci ospita e buona educazione vorrebbe che dimostrassimo un po’ di riconoscenza nei suoi confronti. La giornata è un invito alla mobilitazione: non saranno possibili gli abituali concerti e manifestazioni in piazza, ma una serie di eventi in streaming e dirette tv ci faranno compagnia per l’intera giornata.

E non solo: per chi volesse invece spegnere ogni dispositivo o starsene seduto sulla panchina di un parco e celebrare in ogni caso l’evento, suggeriamo una soluzione semplice. Leggere un libro!

Abbiamo scelto di offrirvi una panoramica di opzioni: oscillanti tra passato e presente, tra teorie classiche e suggerimenti moderni. Sono punti di vista, che non ambiscono a esaurire il tema, ma che offrono una finestra da cui guardare il nostro bel Pianeta, l’unico che abbiamo.

Le ultime pubblicazioni

Terra Bruciata di Stefano Liberti (ed. Rizzoli)

Dal delta del Po alle pendici del Gran Sasso, dai canali di Venezia ai boschi delle Alpi, con Terra Bruciata Liberti volge lo sguardo alla questione climatica in Italia attraverso un viaggio nelle tante sfide che il nostro Paese dovrà affrontare per adattarsi agli effetti devastanti delle mutazioni climatiche.

Oceani. Una storia profonda di Eelco J. Rohling (dd. Ambiente)

Scritto dal paleoceanografo Eelco Rohling Oceani. Una storia profonda ripercorre i 4,4 miliardi di anni degli oceani della Terra e fa comprendere molto chiaramente quale sia il loro ruolo cruciale nel sistema climatico del nostro pianeta. Gli oceani ricoprono circa tre quarti della superficie terrestre, in essi si cela la vita organica e il sistema respiratorio di tutto il sistema Terra, come con le foreste. Nel libro, Rohling descrive i principali eventi nell’evoluzione degli oceani, soffermandosi sugli impatti dell’umanità sulla salute e l’abitabilità del nostro pianeta.

Semi Ritrovati. Viaggio alla scoperta della biodiversità agricola di Marco Boscolo ed Elisabetta Tola (Codice Edizioni, 2020)

I Semi Ritrovati sono i semi antichi, quelli espulsi dalla produzione intensiva nei campi. Ma sono loro che avrebbero in realtà la capacità di preservare la biodiversità in agricoltura e la sicurezza alimentare. In questo interessante libro, i due autori incontrano spesso Nikolai Vavilov, genetista russo, e la sua idea che riscoprire i semi antichi della Mezzaluna fertile e incrociarli abilmente, si potranno avere piante resilienti.

Pinguini all’equatore di Serena Giacomin e Luca Perri (ed. de Agostini, 2020) – Per ragazzi

Adatto anche ai ragazzi delle scuole medie, Pinguini all’equatore di Serena Giacomin, presidente dell’Italian Climate Network, e Luca Perri, astrofisico e storyteller, e animato dalle illustrazioni di Caterina Fratalocchi, è un excursus simpatico di come è cambiato il mondo, tra esempi divertenti, schede informative, miti e digressioni storiche, non dimenticando una visione scientifica sul cambiamento climatico. Per far comprendere ai nostri figli perché ogni estate è sempre la più calda degli ultimi 100 anni, questo libro è un’ottima scelta.

Fare resilienza di Pietro Mezzi (ed. Altraeconomia, 2020)

Non bastano alluvioni e deforestazioni, a mettere alla prova oggi la nostra resilienza è anche una pandemia globale. Con Fare resilienza Mezzi pone l’accento sulle azioni concrete e su una serie dii progetti raccolti da tutto il mondo, tra interviste con architetti, urbanisti, paesaggisti e pubbliche amministrazioni.

Sono infatti numerose le partecipazioni: lo psicologo, professore universitario, sportivo e saggista Pietro Trabucchi, il Chief Resilient Officer del Comune di Milano, una delle città al mondo più impegnate in progetti resilienti, Piero Pelizzaro e il climatologo e consigliere scientifico dell’Italian Climate Network, Stefano Caserini.

Il mondo di domani di Chris D. Thomas (ed. Aboca, 2020)

Ma davvero l’uomo è solo una minaccia per la Terra? Chris D. Thomas, docente all’Università di York, in Il mondo di domani dà una visione inaspettatamente ottimistica del nostro passaggio su questo pianeta. Si tratta perlopiù di un’analisi rigorosamente scientifica sulle capacità di adattamento delle specie all’Antropocene, dalla farfalla virgola ai sialia (una specie di uccellini azzurri), dai bisonti ibridi al pukeko neozelandese. Un libro che sembra parlare contro corrente, volto più che altro a riconsiderare il rapporto tra uomo con natura e ricordandoci che in fondo “la storia della vita sulla Terra è un cambiamento che non ha mai fine”.

Chernobyl Italia. Segreti, errori ed eroi: una storia non ancora finita (Sperling & Kupfer, 2019)

Un libro di Stefania Divertito, pubblicato da Sperling & Kupfer, che compie un’analisi del disastro nucleare di Chernobyl, accompagnata dalle storie di chi ha trovato una seconda patria nel nostro paese. Sono tanti i fili che ci uniscono alla tragedia di Chernobyl, e alcuni sono legami umani, storie straordinarie di accoglienza, di aiuto ed eroismo. In un libro dal forte impatto narrativo, Stefania Divertito racconta la storia e le storie che nessuno ha mai raccolto, mettendo al centro non solo gli eroi russi ma anche quelli del nostro Paese, che da solo ha accolto più della metà dei bambini ospitati in Occidente, per cure sanitarie e psicologiche. Chernobyl – Italia è uno racconto che si legge come un romanzo, capace di parlare al cuore ma anche alla testa di chi vuole un futuro diverso.

Buona lettura!