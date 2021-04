Earth Day 2021: il Doodle di Google che ci ricorda l’importanza delle piccole azioni che aiutano il Pianeta

Il Doodle di oggi non poteva che essere dedicato all’Earth Day 2021, la Giornata della Terra. Quest’anno, a differenza degli anni passati, anche Google sposta l’attenzione sulle piccole azioni quotidiane che possiamo fare singolarmente per rendere il nostro futuro migliore. Una tra tutte? Piantare alberi!

I milioni di utenti che oggi apriranno l’homepage di Google si troveranno di fronte al Doodle che celebra la Giornata della Terra. Una piccola animazione dedicata al nostro Pianeta, all’importanza di proteggerlo ma che soprattutto ci ricorda la nostra responsabilità individuale per fare in modo che il futuro che ci aspetta sia radioso e non catastrofico come si prospetta.

Quello che accadrà dipende anche da noi, greenMe ve lo ricorda ogni giorno da 12 anni (e non solo in occasione dell’Earth Day), contribuendo ad un cambiamento che possiamo fare tutti insieme, un gesto alla volta. La giornata di oggi rimane comunque un’ottima occasione per lavorare sulla sensibilità dei singoli, aumentando la consapevolezza dei rischi che corre la Terra e delle soluzioni concrete che tutti noi possiamo (e dobbiamo) mettere in atto, a partire da subito.

Il Doodle di oggi rimarca proprio questo: le piccole azioni quotidiane, che possono sembrare una goccia in un oceano, sono in realtà il mezzo più semplice ed efficace che abbiamo per cambiare le cose.

Nell’animazione si vedono dei bambini sorridenti che piantano degli alberi, alberi che poi crescono insieme a loro e diventano tantissimi. Si viene a creare così un mondo in cui gli spazi verdi sono luoghi di cui tutti possono beneficiare.

Un sogno? No! Una realtà che possiamo creare, impegnandoci tutti.

Ma piantare alberi è solo un piccolo esempio, non è certo l’unica cosa da fare. Ogni giorno vi parliamo dell’importanza di limitare la plastica trovando soluzioni alternative a questo materiale inquinante, di non sprecare acqua o cibo, di lottare per un mondo in cui i pesticidi pericolosi per l’ambiente e per la salute vengano banditi, di combattere lo sfruttamento degli animali, di limitare o eliminare il consumo di carne e tanto, tantissimo altro.

Le piccole ma preziose azioni che possiamo fare sono davvero infinite. Ognuno faccia la sua parte, contribuisca a suo modo e come può ad una rivoluzione che oggi è più che mai necessaria, se vogliamo continuare a godere delle meraviglie e delle risorse del nostro Pianeta.

Piantiamo tutti insieme il seme per un futuro più luminoso.

Buona Giornata della Terra 2021!

Sono stati diversi i Doodle di Google dedicati all’Earth Day nel corso degli anni, potete rivederli tutti nel seguente articolo:

