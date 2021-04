La top ten degli alberi anti smog, che mangiano le polveri sottili

Sono capaci di ripulire l’aria delle nostre città, intrisa di polveri sottili e di anidride carbonica. Sono riusciti ad assorbire con le loro foglie quasi 4000 chili di CO2 in 20 anni. Sono i cosiddetti alberi mangia smog, piante in grado non solo di catturare i nostri veleni ma anche di abbassare la temperatura dell’ambiente in cui si trovano durante i mesi più caldi.

Acero riccio, Cerro, ma anche Ginkgo Biloba e Olmo. Sono solo alcuni dei nostri più preziosi alleati. A sottolinearne le straordinarie capacità è stato uno studio di Coldiretti presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio.

Con la loro presenza, dai parchi urbani ai giardini delle nostre abitazioni, questi alberi riescono a rimuovere dall’aria migliaia di chili di anidride carbonica e sostanze inquinanti come le polveri PM10 che ogni anno in Italia causano circa 80.000 morti premature.

Quali sono questi preziosi alberi?

Al primo posto troviamo l’Acero Riccio, una creatura verde che raggiunge un’altezza di 20 metri, caratterizzata da un tronco slanciato e diritto e foglie di grandi dimensioni, fra i 10 e i 15 cm. Perché riccio? La punta delle foglie spesso è ricurva.

Ogni albero di Acero Riccio è in grado di assorbire fino a 3800 chili di CO2 in 20 anni e ha un’ottima capacità complessiva di mitigazione dell’inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani.

A contendergli il primato con 3100 chili di CO2 aspirate dall’aria, ci sono poi a pari merito la Betulla verrucosa, in grado di crescere sui terreni più difficili e considerata albero sacro presso i Celti e le tribù germaniche, e il Cerro, la cui altezza può raggiungere i 35 metri.

Al quarto posto, il Ginkgo Biloba, un antichissimo albero le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. Oltre ad assorbire 2800 chili di CO2 in 20 anni, esso garantisce un’alta capacità di barriera contro gas, polveri e afa e ha una forte adattabilità a tutti i terreni compresi quelli urbani.

Ecco la classifica completa dei 10 alberi mangia smog:

Acero riccio (Acer platanoides)

Betulla verrucosa (Betula pendula)

Cerro (Quercus cerris)

Ginkgo (Ginkgo Biloba)

Tiglio nostrano (Tilia Plathyphyllos)

Bagolaro (Celtis australis)

Tiglio selvatico (Tilia cordata)

Olmo comune (Ulmus minor)

Frassino comune (Fraxinus excelsior)

Ontano nero (Alnus glutinosa)

Ciò che l’uomo distrugge la Natura ripara, almeno in parte, ma non possiamo approfittarne.

