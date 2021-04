Quanto sei green? Per l’Earth day, confronta le tue abitudini con questa guida per principianti (e comincia a cambiarle)

#Green for dummies. Piccola guida pratica per principianti per una vita più buona con la Terra! 🌍

Earth day 2021! Oggi è la giornata in cui si festeggia, per il 51esimo anno consecutivo, la nostra amata Terra! Non c’è storia che tenga: per far fronte alla crisi climatica in atto, ognuno di noi deve fare la propria (piccola) parte. Come? Potremo certamente non essere in grado di salvare gli orsi polari o fermare gli incendi e gli uragani, ma ci sono alcuni semplici modi in cui possiamo aumentare la nostra responsabilità personale verso la sostenibilità ambientale.

La domanda da porci è: sicuro che faccio tutto il necessario per salvare il Pianeta? In casa, in ufficio, al supermercato, il mio è un comportamento davvero green?

Ecco un elenco di abitudini per ridurre, riutilizzare e riciclare in 5 aree chiave. Quante ne metti in pratica?

Cibo

Cucina meno, mangia più cibi crudi e riduci carne e latticini: secondo uno studio dell’Università di Oxford, una dieta fondamentalmente vegetariana può aiutare a ridurre l’inquinamento causato dall’uso di combustibili fossili, emissioni di metano causato dagli allevamenti, rifiuti e consumo di acqua e suolo. Se non sei pronto a impegnarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, almeno prova ad eliminare la carne per alcuni giorni. Vedrai che non ne sentirai la mancanza…

Qui trovate 10 suggerimenti per comprare meglio e inquinare meno.

Energia

Fai un check-up alla tua casa. Cambia, se necessario gli infissi, aumenta l’isolamento e mantieni le temperature moderate: i termostati programmabili possono aiutare.

In più:

esegui regolarmente la manutenzione degli impianti

attenzione alle ore di accensione: inutile tenere acceso l’impianto termico di giorno e di notte. In un’abitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano quando l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di comfort anche nel periodo di spegnimento

evita ostacoli davanti e sopra i termosifoni

installa pannelli riflettenti: si tratta di una soluzione semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore, soprattutto nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno

usa gli elettrodomestici solo con il carico massimo, leggi anche bucato green: 5 consigli per risparmiare energia quando si lavano i panni

Qui trovate informazioni sul bonus bollette luce e gas 2021 e a chi spetta, come e quando viene erogato automaticamente.

Acqua

Lo diciamo da sempre! Riduci il consumo di acqua! Non è poi così difficile:

chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti radi: può sembrare banale, ma consente di risparmiare 6 litri d’acqua al minuto. Un risparmio simile si ha evitando di scongelare i cibi sotto l’acqua corrente, preferendo lo scongelamento in frigorifero

non aprire i rubinetti o azionare lo scarico del wc senza un reale motivo e riutilizza sempre l’acqua quando possibile. L’acqua usata per lavare le verdure o per bollirle può essere riciclata per bagnare le piante in vaso e in giardino, se non abbiamo aggiunto sale durante la cottura

prediligi la doccia al bagno: chi opta per la doccia utilizza circa 30 litri di acqua, contro i 100 che servono per un bagno in vasca. Se la doccia è veloce, il risparmio d’acqua aumenta notevolmente, poiché ogni minuto porta al consumo di ben 10 litri di acqua.

Leggi qui come risparmiare acqua e limitare gli sprechi ogni giorno a casa e a lavoro

Abbigliamento e spesa

Chiediti: “Ne ho davvero bisogno?” e acquista in modo responsabile, non solo gli elettrodomestici ma anche i tuoi vestiti.

Comprare vestiti di seconda mano, riciclarli o ancora indossarli più volte significa anche impattare meno. Se proprio non usi più qualche capo, non buttarlo mai via ma aiuta chi ne ha bisogno o qualche ente di beneficenza.

Leggi anche: La moda usa e getta sta riempiendo il Pianeta di rifiuti tessili: buttiamo l’811% di vestiti in più rispetto al 1960

Inoltre, per altri acquisti:

usa sacchetti della spesa di stoffa

scegli tovaglioli di stoffa lavabili al posto della carta

cerca prodotti con imballaggi biodegradabili

opta per ricevute elettroniche e opzioni di fatturazione senza supporto cartaceo

annulla l’iscrizione a tutti quei cataloghi stampati

evita gli articoli monouso

Trasporti

Spostarsi è inevitabile: lo facciamo tutti i giorni, per andare a scuola, a lavoro, in vacanza, a fare la spesa. Il problema è cercare di farlo nel modo più ecofriendly possibile, a partire dalla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare. La regola di base sarebbe, se il tempo e le distanze ce lo permettono di andare sempre a piedi. Altrimenti:

scegli accuratamente l’auto da comprare

scegliete l’autobus per gli spostamenti quotidiani

meglio ancora vai in bicicletta quando possibile

raggruppa le tue commissioni in modo da poterle svolgere senza viaggi extra avanti e indietro

se le distanze lo consentono, preferisci il treno all’aereo

Leggi anche: Andare in bici e a piedi fa bene alla salute, anche se le nostre città sono inquinate

Buona Giornata della Terra!

