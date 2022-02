Sì, è crollato un ponte in Abruzzo (ma non è successo oggi)

In queste ultime ore su alcuni siti e giornali online sta circolando la notizia che riguarda il crollo del ponte Guastacconcio sulla provinciale 97 di Paglieta, in provincia di Chieti. Qualcuno riporta il fatto come se fosse accaduto oggi. In realtà l’episodio è avvenuto lo scorso 13 febbraio e per fortuna non si sono registrate vittime e feriti.

Il ponte in questione era stato chiuso il 14 dicembre a seguito di un provvedimento della Provincia perché le forti piogge avevano provocato un importante avvallamento. Una situazione di precarietà che l’altro ieri ha portato in un cedimento della struttura nelle acque del fiume Sangro.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, facendo sapere che sono state già stati trovati i fondi per iniziare al più presto i lavori.

La chiusura del ponte prima a causa delle criticità riscontrate e il crollo ora creano da giorni enormi disagi alla comunità costretta da settimane ad effettuare percorsi più lunghi e scomodi per raggiungere altri luoghi. – ha dichiarato Menna – Le risorse necessarie per intervenire sono state già individuate e daremo avvio in maniera tempestiva ai lavori. Come ente provinciale faremo dunque quanto è nelle nostre competenze fare affinchè il ponte Guastacconcio ritorni alla sua piena funzionalità ripristinando il passaggio veicolare. L’interdizione al traffico disposta nelle scorse settimane ha evitato il peggio in termini di danni alle persone.

Il comunicato stampa inviato dal Presidente della Provincia, Francesco Menna, che esprime la sua vicinanza al sindaco di… Posted by Comune di Paglieta on Sunday, February 13, 2022

Quello di Guastacconcio è soltanto l’ultimo di una lunga serie di ponti crollati in Italia negli ultimi anni. È l’ennesima tragedia sfiorata che riaccende i riflettori sui problemi di pianificazione delle infrastrutture, l’assenza di monitoraggi costanti e di interventi adeguati. Una situazione inaccettabile e pericolosa che va avanti ormai da troppo tempo nel nostro Paese.

Fonte: Comune di Paglieta

