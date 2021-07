Mongolia, la pioggia fa crollare due dighe: la crisi climatica colpisce duro anche la Cina

Due dighe nella regione nord-occidentale della Mongolia, in Cina, sono crollate a causa delle piogge torrenziali che hanno inondato la regione

I cambiamenti climatici continuano a manifestare i loro effetti: dopo i nubifragi in Europa, la siccità in Turchia e le ondate di caldo in Nord America, stavolta ad essere colpita è la Cina. Le precipitazioni torrenziali hanno rotto gli argini di due dighe in Mongolia e 46 milioni di metri cubi d’acqua si sono così riversati violentemente nella zona della città di Hulunbui. Fortunatamente nessuna persona ha perso la vita, ma 16.660 abitanti sono stati evacuati.

La catastrofe è stata una vera e propria disgrazia anche per il settore agricolo con decine di migliaia di terreni sommersi. Distrutti anche diversi ponti e altre infrastrutture di trasporto.