Venice for Change: ora puoi goderti direttamente da casa il suggestivo concerto alla Fenice per salvare il Pianeta

Venezia è una città ricca di fascino e bellezza, ma anche una delle più esposte alle nefaste conseguenze della crisi climatica. E non è un caso se il capoluogo veneto è stato scelto come cornice per il concerto per il clima organizzato da Sky (principale media partner della COP26 in corso a Glasgow). L’evento musicale – che prende il nome di “Venice for Change” è andato in scena scorso settembre al Teatro La Fenice, simbolo di rinascita che proprio quest’anno celebra i 25 anni dall’incendio che lo devastò.

Ma sabato 6 novembre sarà possibile assistere direttamente da casa al concerto eseguito dall’antica orchestra (le cui origini risalgono al XIX secolo) del Teatro La Fenice. L’appuntamento da non perdere è per il prossimo sabato alle 21.15 su Sky Nature e su Sky Arte. L’evento, che vuole celebrare la grandiosità della natura ma soprattutto la necessità di proteggerla, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

“Venice for Change” ha anche ottenuto la certificazione Albert di produzione sostenibile, avendo puntato su un ridotto impatto ambientale in tutte le fasi di produzione, riducendo le emissioni sia dirette e che indirette di gas serra e compensando quelle prodotte.

Un concerto che celebra Madre Natura e la sua vulnerabilità

Ad aprire “Venice for Change” – in modo tumultuoso – sarà l’Ouverture del Der fliegende Holldnder di Richard Wagner. Il protagonista sfida la natura e perde: Wagner ci descrive la tempesta che affonda la nave dell’Olandese, trasformandolo in un fantasma costretto a vagare per i mari. Il messaggio è chiaro: la natura va protetta dall’atteggiamento predatorio dell’uomo.

Invece, l’Ouverture op.26 Le Ebridi di Felix Mendelssohn-Bartholdy è un omaggio al paesaggio scozzese e al mondo anglosassone. Con il suo potente moto ondeggiante che suggerisce il rumore delle onde dentro la grotta di Fingal, il brano è tra gli esempi più celebri dell’intimo rapporto tra musica e natura. Con Jacques Offenbach e la sua Barcarole, veniamo trasportati su una gondola attraverso i canali di Venezia, dove le note sembrano evocare il moto lento delle onde e l’ondeggiare dell’imbarcazione.

Il Preludio del I Atto della Traviata di Giuseppe Verdi è un omaggio al Teatro La Fenice, dove l’opera ebbe la sua prima assoluta il 6 marzo del 1853. Il concerto si concluderà in modo gioioso con la celebre Moldava di Bedřich Smetana, un elogio alla bellezza della natura attraverso Io scorrere del fiume, metafora del cammino dell’uomo verso un futuro di speranza.

L’evento Venice for Change è una produzione Sky Original, che rientra tra le numerose attività di salvaguardia dell’ambiente del gruppo Sky. Con la campagna Sky Zero, l’azienda si è impegnata a essere la prima media company europea a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori e dal proprio business, piantando alberi, mangrovie e altre specie vegetali marine per compensare il resto delle emissioni che per ora non si è in grado di eliminare.

