Tromba d’aria semina il panico tra i cittadini nel Trapanese

Attimi di paura a Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, dove qualche ora fa si è formata una tromba d’aria in mare. Centinaia di residenti hanno temuto il peggio e si sono dati alla fuga mentre qualcuno, in preda al terrore, ha iniziato a recitare litanie e preghiere.

📻 AMICA VIDEO NEWS 📹 RITORNA L’INCUBO MALTEMPO NELLA SICILIA OCCIDENTALE. ⛈TROMBA D’ARIA A MARINELLA DI SELINUNTE. 🌪 📌 Una tromba d’aria si è formata di fronte a Marinella di Selinunte: nel panico centinaia di persone che temevano arrivasse a terra. Registrata intanto una grandinata dal mare fino a Castelvetrano. IL VIDEO 🎦 Posted by Radio Amica on Tuesday, November 16, 2021

Fortunatamente la tromba d’aria non è riuscita a raggiungere la terraferma e non si sono stati danni o feriti.

Tromba d'aria a Selinunte Castelvetrano provincia di Trapani ⛈️⛈️⛈️ Posted by Giovanni Seddio on Tuesday, November 16, 2021

Una tromba d’aria nel mare di Marinella di Selinunte pochi minuti fa! Mandate altre testimonianze Posted by Primapaginacastelvetrano.it on Tuesday, November 16, 2021

Il vortice si è poi spostato verso Mazara del Vallo. Contemporaneamente, si è registrata una forte grandinata su Castelvetrano e in altri comuni del Trapanese. Le foto postate sui social dagli abitanti della città mostrano chicchi molto grandi:

Grandine come ghiaccioli in questo momento a Partanna di Trapani Posted by Adriana Floridia on Tuesday, November 16, 2021

Negli ultimi mesi la Sicilia è stata una delle regioni più colpite dal maltempo. Qualche settimana fa il Catanese e il Siracusano sono stati messi in ginocchio dalle alluvioni provocate dal ciclone, ribattezzato Apollo, mentre lo scorso settembre una violenta tromba d’aria si è abbattuta sull’isola di Pantelleria, provocando 2 morti e ben 9 feriti.

Fonti: Ansa/Facebook

