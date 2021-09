Lo scioglimento dei ghiacciai sta deformando la crosta terrestre: l’effetto collaterale della crisi climatica appena scoperto dagli scienziati

La perdita di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide sta provocando una deformazione a livello della crosta terrestre: la scoperta in uno studio rivoluzionario condotto dai ricercatori dell’Università di Harvard

Le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai sono note ormai a tutte, a partire dall’innalzamento del livello dei mari. Ma c’è un “effetto collaterale” del fenomeno, che è stato appena scoperto da un team di scienziati dell’Università di Harvard, nel Massachusetts. Quale? La progressiva deformazione della crosta terrestre, anche a mille chilometri di distanza rispetto al punto in cui si verifica la perdita di ghiaccio.

Nello studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Geophysical Research Letters, i ricercatori guidati dalla dottoressa Sophie Coulson descrivono come lo scioglimento del ghiaccio dalla Groenlandia e in Antartide abbia provocato “lo spostamento orizzontale del terreno” in gran parte dell’emisfero settentrionale tra il 2003 e il 2018.

I dettagli dello studio

Il tema di scienziati del Massachusetts ha analizzato gli effetti dello scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia e in Antartide, a partire dall’inizio del 21° secolo. Per avere un quadro completo della situazione hanno combinato diversi dati e immagini forniti dai satelliti, facendo anche una serie di previsioni future.

Secondo quanto emerso dal monitoraggio, il suolo si è sollevato fino a 0,3 millimetri all’anno in alcune aree del Canada e degli Stati Uniti.