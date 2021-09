Questi messaggi, poetici e ironici, sono per noi: i ragazzi ci chiedono di salvare il Pianeta #Fridaysforfuture

I giovani del movimento ambientalista Fridays for Future si sono riversati oggi nelle piazze dei vari Paesi del mondo per chiedere gesti efficaci e concreti a difesa della Terra. Tantissimi gli slogan apparsi, noi abbiamo voluto raccogliere i più significativi ma anche i più divertenti che ci invitano a riflettere sull’importanza di agire subito!

Armati di cartelloni (in molti casi ironici ma carichi di significato), grande determinazione ed entusiasmo, oggi i giovani di tutti il mondo sono scesi nelle piazze per far sentire la loro voce e chiedere un futuro migliore per il Pianeta e i suoi abitanti. Sono i ragazzi del movimento globale Fridays for Future, fondato dalla giovanissima ambientalista svedese Greta Thunberg, che tornano a scioperare per il clima in vista della Cop26 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), in programma tra fine ottobre e novembre a Glasgow.

Quest’anno, in autunno, si terrà la Cop 26, la conferenza mondiale a cui ogni Stato dovrà portare i propri impegni per la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica – spiegano i giovani attivisti italiani – È necessario che i Paesi del mondo collaborino fra loro, portando i loro obiettivi più ambiziosi. Sarà un momento storico. Anzi, dovrà esserlo, lo dobbiamo rendere possibile attraverso il più grande strumento che tuttə noi abbiamo: l’attivismo. Su di noi, giovani e adulti del 2021, pesa una responsabilità, ma anche una grande opportunità: cambiare la storia prima che essa cambi noi.

Le proteste sono iniziate dalle 8 di stamattina in varie città come Udine, Torino, Roma, Alessandria e proseguiranno fino al tardo pomeriggio.

Di chi è il Futuro?VOSTRO RAGAZZI!!#FRIDAYSFORFUTURE#TEACHERSFORFUTURE#NONLAMENTARTIORGANIZZATI#GLOBALWARMING#GLOBALCLIMATESTRIKE Posted by Margherita Fina on Friday, September 24, 2021

Alle manifestazioni non hanno preso parte soltanto i giovani, ma anche diverse figure istituzionali, insegnanti e persino i più piccoli!

I cartelloni più divertenti e più significativi

Piazze e strade di diversi Paesi del mondo si sono riempite di striscioni e cartelloni con frasi e appelli. Noi abbiamo voluto fare una raccolta dei più significativi, dei più poetici ma anche dei più divertenti apparsi in Italia, che lanciano un messaggio forte a tutti (in particolare al mondo delle istituzioni) e invitano ad agire per evitare la catastrofe climatica:

Fonte: Fridays for Future/Facebook

