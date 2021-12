Le Nazioni Unite certificano la nuova temperatura record di 38°C nell’Artico

Secondo gli esperti della World Meteorological Organization, queste nuove temperature record non sono altro che il riflesso del riscaldamento globale di matrice antropica

Una temperatura di 38°C è stata registrata nella cittadina russa di Verkhoyansk il 20 giugno 2020 ed è stata riconosciuta come nuova temperatura artica record dalla World Meteorological Organization (WMO). La temperatura, più vicina al clima mediterraneo che a quello artico, è stata misurata dalla stazione di osservazione metereologica durante l’eccezionale e prolungata ondata di caldo che la Siberia ha subito lo scorso anno: nel 2020, infatti, le temperature medie nella Siberia artica hanno superato di 10°C le medie stagionali per buona parte dell’estate – complici anche gli incendi devastanti, la perdita di superficie ghiacciata e il fatto che il 2020 sia stato uno dei tre anni più caldi di sempre.

Il record artico è solo una di una lunga serie di osservazioni riportate dal WMO, e rappresenta un campanello d’allarme importante per la crisi climatica in atto – spiega il professor Petteri Taalas, segretario generale della WMO. – Nel 2020, si è registrata una nuova temperatura record anche nel continente antartico: 18,3°C. I nostri esperti sono al lavoro per verificare la misurazione della temperatura più alta di tutti i tempi, i 54,4°C registrati nella Death Valley in California sia nel 2020 che nel 2021, e per registrare una nuova temperatura record in Europa, i 48,8°C registrati quest’estate in Sicilia.

L’Artico è una delle regioni al mondo che si stanno riscaldando più velocemente: si riscalda due volte più velocemente rispetto alla media mondiale. Verkhoyansk si trova a circa 115 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, in una regione caratterizzata da un clima continentale molto secco e rigido (estati molto calde ed inverni molto freddi): qui la stazione metereologica osserva e registra le temperature sin dal 1885 (solo a partire dal 2007 è iniziata la registrazione delle temperature anche nel continente antartico). Analizzare le temperature nell’Artico offre un’importante cartina al tornasole sulla salute del nostro Pianeta e sulla gravità della crisi climatica in atto: attraverso il monitoraggio continuo e il confronto con i dati degli scorsi anni, è possibile rendersi conto di quanto velocemente stia progredendo il riscaldamento globale – soprattutto in ecosistemi particolarmente fragili, come quelli dei poli.

Fonte: World Meteorological Organisation

