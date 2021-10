Transizione energetica, verso la Cop26: vediamo tutte le questioni chiave da tenere d’occhio con Mariagrazia Midulla, WWF

In vista della Cop26, greenMe apre uno spazio di riflessione con una serie di esperti, scienziati e attivisti che sostengono la lotta contro la crisi climatica, per capire insieme cosa aspettarci dalla nuova Conferenza Onu di Glasgow e cosa fare perché abbia successo

“Dobbiamo stare attenti a non cedere ai ricatti del vecchio che impediscono l’affermarsi del nuovo. Questa non è una battaglia che si può scegliere, è una battaglia che dobbiamo fare per forza”: con Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia WWF Italia affrontiamo il tema del panorama energetico e analizziamo punto per punto tutti gli scenari possibili.

Crisi energetica che sta lasciando l’Europa alla ricerca di gas naturale e carbone, la Cina che annuncia che non costruirà più centrali elettriche a carbone all’estero ma che continua a costruirne di nuove sul proprio territorio, Francia e altri 10 Paesi europei che spingono verso il nucleare. Insomma, il panorama energetico delinea una crisi profonda. Come arriveremo mai a degli accordi alla Cop26?

Io penso che la pressione dell’opinione pubblica sia fortissima. Più parlo con le persone e più mi rendo conto che un fallimento sarebbe un fallimento di una classe politica in tutti i Paesi. Ovviamente la trattativa non sarà facile, ma è anche vero che dobbiamo stare attenti a non cedere ai ricatti del vecchio che impedisce l’affermarsi del nuovo.

È chiaro che dobbiamo anche fare in modo che la transizione non abbia un impatto sulle fasce deboli, ma i provvedimenti che il Governo ha messo in campo, francamente, sono a vantaggio di tutti, non solo dei più poveri. È vero, così facendo c’è qualcuno che ha fatto grandi guadagni con l’aumento del prezzo del gas e non ce l’hanno nascosto – ENI ha guadagnato 1 miliardo di euro – chiosa Midulla, ma nel contempo il prezzo di tutto questo lo pagano i consumatori e il contribuente. E questo non è ammissibile, tanto più che poi i soldi vengono presi dai soldi delle rinnovabili dal fondo Emission Trading.

Secondo me, i Governi in questo momento hanno bisogno di avere l’occhio lungo: oltre a fissare obiettivi entro il 2050, devono anche fissare obiettivi molto maggiori entro il 2030 e dare il segnale di accelerare la propria azione. Se gli obiettivi saranno ambiziosi, poi, daranno anche una sferzata al sistema economico. Penso di nuovo alle rinnovabili che sono anche una manna dal punto di vista dell’impatto sul sistema sanitario, per esempio…