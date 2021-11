Cop26, la protesta in stile Squid Game a Glasgow: “Non giocate con la crisi climatica”

#SquidGame batte #Cop26. Cosa fare se la serie incassa oltre 10 volte le menzioni online dedicate al summit in corso a Galsgow (report di Brandwatch)? Vestirsi da leader come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping e giocare al tiro alla fune e alla campana. Non troppo lontano dalla realtà…

Un gruppo di attivisti per il clima ha detto ai leader mondiali di “smettere di giocare con la crisi climatica”, durante una protesta ispirata alla serie Netflix “Squid Game”, organizzata fuori dal vertice COP26 a Glasgow.

Vestiti da leader come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, i manifestanti hanno giocato al tiro alla fune e alla campana, emulando le sfide immaginarie affrontate dai concorrenti della serie di successo sudcoreana.

Oggi sono presenti attivisti da tutto il mondo che stanno dicendo ai leader mondiali di smettere di giocare con la crisi climatica. Ci sono molte parole, ma dove sono le azioni? Questo è il problema più serio che il mondo deve affrontare e che influirà sulla vita di milioni di persone in quasi tutti i Paesi, eppure non abbiamo visto i progressi di cui abbiamo bisogno. Il nostro è un modo scherzoso per dire: “ferma i giochi, prendila sul serio, agisci sulla crisi climatica”

ha detto a Reuters Chris Venables, capo della politica di Green Alliance.

Il mondo si è riscaldato di circa un grado e i nostri scienziati sono assolutamente certi che non possiamo superare 1,5 gradi, eppure ciò accadrà entro i prossimi cinque o dieci anni. E quindi ciò che dobbiamo vedere sono i leader di ogni Paese, in particolare nelle grandi economie e in particolare nelle economie ricche, che si impegnano e promettono di ridurre le emissioni.

