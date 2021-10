LEGO lancia 10 “istruzioni per costruire un mondo migliore” in vista della COP26

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

In vista della COP26 di Glasgow, LEGO ha deciso di mettere a punto 10 “istruzioni costruire un mondo migliore”. Un modo originale per mostrare ai leader delle nazioni che parteciperanno al summit quali sono le mosse necessarie per combattere la crisi climatica, secondo le giovani generazioni.

Questa interessante iniziativa nasce nell’ambito del cosiddetto “Build the Change”, il programma di LEGO che punta ad educare i ragazzi alla sostenibilità attraverso il gioco. In occasione della COP26, la società organizzerà una serie di eventi sull’economia circolare e la tutela della biodiversità alla Strathclyde University di Glasgow.

Per elaborare le 10 istruzioni, l’azienda che produce gli iconici mattoncini colorati ha condotto una ricerca su 6mila ragazzini di età compresa tra gli 8 e 18 e provenienti da tutto il mondo. Dal sondaggio è emerso che il 45% dei minorenni pensa alla questione ambientale almeno una volta a settimana, mentre l’11% ci pensa quotidianamente. Inoltre, il 68% dei bambini interpellati ha ammesso che desidera un lavoro che non arrechi danni al Pianeta, mentre il 51% desidera intraprendere una carriera in grado di tutelare l’ambiente. Infine, il 60% dei ragazzini pensa che non sia troppo tardi per salvare il Pianeta, a patto che si intervenga subito.

Le 10 istruzioni elaborate dalle giovani generazioni

Nel corso del sondaggio ai bambini è stato chiesto quali tre istruzioni avrebbero voluto dare ai leader mondiali per proteggere il nostro pianeta dai cambiamenti climatici. E sulla base delle loro risposte, LEGO ha formulato 10 istruzioni:

Adotta misure per ridurre l’inquinamento e i rifiuti Aumenta l’attenzione sulla tutela della natura Cambia leggi e regolamenti relative alla sostenibilità Smetti di ignorare il problema: fai di più Educare le persone di tutte le età Introduci programmi per ridurre le emissioni Collabora a livello internazionale per condividere conoscenze e soluzioni Leader, cambiate il vostro comportamento e date l’esempio Investi di più nella protezione dell’ambiente Aiuta le persone e le generazioni future

Fonte: LEGO

