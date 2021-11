Cop26, l’Italia aderisce al Boga. Ecco cos’è la Beyond Oil and Gas Alliance

Architettura e design: imparare dal passato per un futuro migliore

L’Italia aderisce al Beyond Oil and Gas Alliance (Boga): arriva da Glasgow l’annuncio del ministro Cingolani che asserisce: “l’Italia su questo programma è perfino più avanti e abbiamo le idee chiare”. Ma che cos’è il Boga e perché è importante?

Salutato stamattina dal nostro ministro come “il grande piano per le rinnovabili con 70miliardi di watt per i prossimi 9 anni per arrivare al 2030 con il 70% di energia elettrica pulita” il Boga è coalizione internazionale in cui governi e stakeholder mettono in campo soluzioni per facilitare la riduzione progressiva della produzione di petrolio e gas.

Ad oggi, ci sono due livelli di partecipazione nella Beyond Oil & Gas Alliance: il “full membership” e di “partner”, a seconda del diverso grado di partecipazione e di impegno politico.

La coalizione, istituita da Costa Rica e Danimarca, avrebbe in poche parole lo scopo di promuovere la transizione e creare un dialogo e concentrare le forze della comunità internazionale. La partecipazione dell’Italia può essere accolta come una buona notizia.

It’s almost time!⏰ The #BeyondOilAndGasAlliance and our members will be announced today at 12:45PM GMT! Are you tuning in? #ClimateAction #COP26 https://t.co/QG6SLJxbbI pic.twitter.com/GNtlCxV8RG — The Beyond Oil & Gas Alliance (@beyondoilgas) November 11, 2021

