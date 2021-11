Gianni Silvestrini a GreenMe: “la Cop26 ha segnato in ogni caso un avanzamento chiaro ed evidente”

“Quest’anno si poteva fare di più, si doveva fare di più, ma penso che da Kyoto a Parigi a Glasgow ci sia stato un avanzamento chiaro ed evidente, con impegni sempre maggiori”, ne è convinto il Direttore scientifico di Kyoto Club Gianni Silvestrini, con cui abbiamo scambiato due chiacchiere in attesa che da Glasgow arrivi un documento di intesa definitivo.

Aprendo i giornali oggi sembra di assistere al (non) esito di un match sportivo: si parla di titoli supplementari perché ormai è inteso che la partita a Glasgow è ancora aperta, nonostante la fine ufficiale dei lavori. A questo punto, mi viene in mente l’idea di un imminente fallimento o lei è più positivo?

Sono più positivo, sì. Tutti vorrebbero che la battaglia sul clima sia decisamente più rapida, ma si deve tener conto che queste conferenze devono essere firmate da tutti i Paesi. Questo è successo a Kyoto, è successo a Parigi e succederà a Glasgow. Il che significa che mettere insieme Arabia Saudita e Maldive non è una cosa semplice. Anzi, faccio una considerazione: a Kyoto si erano impegnati solo i Paesi industrializzati, a Parigi si era definito l’obiettivo del grado e mezzo ma senza accordi vincolanti, ora alla Cop26 sono stati fatti passi in avanti. Prima di tutto, ridurre le emissioni di metano – che è una cosa importante per le perdite che si hanno -, poi la deforestazione dal 2030 e poi soprattutto, se rimane nel testo finale, arrivare a evitare di usare il carbone nelle centrali se non viene abbattuta la CO2, cioè il CCS (la cattura e lo stoccaggio del carbonio, che prevede di catturare l’anidride carbonica di scarto proveniente dalle centrali elettriche e di trasportarla a un sito di stoccaggio, dove non verrà immessa nell’atmosfera, ndr). Il CCS, non si può fare dappertutto, a parte che è molto costoso…

Beh, a proposito, anche la scelta di svolgere la prossima Cop in Egitto…

Tornando alla Cop26, quindi, torniamo a casa soddisfatti?

Questo abbattimento dei costi è una opportunità che l’Italia non sta cogliendo appieno. Si vuole e si deve puntare alle rinnovabili, questo è oramai assodato, eppure c’è tutta una serie di processi autorizzativi che di fatto bloccano il settore da 8 anni. Dov’è il problema?

Il problema è la sbornia che abbiamo avuto nel 2009, quando il Governo Berlusconi sembrava voler fare ma non ha avuto la capacità di ridurre gli incentivi parallelamente alla riduzione dei costi, cosa che hanno subìto anche altri Paesi: la Spagna, per esempio, la Germania pure, ma qui più saggiamente si è riusciti ad abbassare le tariffe. Il problema in Italia non sono gli incentivi, sono proprio le autorizzazioni ed è un problema che in parte riguarda le Regioni, in parte le Soprintendenze (ci sono già 3mila megawatt approvati che dovrebbero essere sbloccati) e in parte le opposizioni locali.

Il nostro Paese si è praticamente deindustrializzato negli ultimi 15/20 anni e per tanti motivi. Questa potrebbe essere una grande occasione per evitare gli errori che si son fatti in Europa, quando, negli anni addietro, sono stati fortemente sussidiati produttori cinesi. Adesso l’Europa ha capito e per esempio sulle batterie è riuscita a creare un’industria europea, così come c’è mi viene in mente il movimento per far ritornare l’industria del fotovoltaico nei vari Paesi: la possibilità di automatizzare molti processi consente di ridurre di molto il costo tra un impianto fatto in Europa e uno fatto in Cina.

Aspetto importante è anche quello che riguarda Sole e vento: pensi al Sud Italia, dove ci sarebbero il grosso delle rinnovabili. Qui si potrebbe creare il fulcro dell’industria e generare occupazione. Cito Catania, Termoli… Nei prossimi 5 o 6 anni si potrebbe davvero cambiare il passo.