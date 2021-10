Un dinosauro irrompe nel quartiere generale dell’Onu per lanciare un appello all’umanità

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

“Non scegliete l’estinzione”: a rivolgere un accorato appello all’umanità questa volta non è un esperto di crisi climatica o un leader politico, bensì un dinosauro, scelto dall’Onu come mascotte per lanciare un forte messaggio in vista della COP26 che si terrà a Glasgow a novembre.

Il filmato quasi surreale del discorso di Frankie – questo è il nome scelto per il dinosauro dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) – è stato pubblicato sui canali social dell’ONU e in queste ore sta facendo il giro del mondo, destando grande curiosità tra gli utenti.

Nel video di 2 minuti 30 diffuso online viene prima inquadrato il quartier dell’Onu dall’alto e dopo qualche secondo compare Frankie, che dopo essersi schiarito la voce prende parola dalla tribuna dell’Onu, solitamente riservata ai potenti delle nazioni. E da lì lancia l’allarme sul rischio estinzione per l’umanità.

L’allarme lanciato dal dinosauro Frankie

Ascoltatemi, gente. Conosco un paio di cose sull’estinzione – esordisce il dinosauro Frankie, rivolgendosi al pubblico presente – Lasciatemelo dire, estinguersi è davvero brutto. Essere causa della propria estinzione è la cosa più ridicola che io abbia mai sentito in 70 milioni di anni. Almeno noi avevamo un asteroide, qual è invece la vostra scusa?

Un inizio provocatorio e che invita a riflettere, che prosegue con una forte critica allo scarso impegno mostrato da parte delle istituzioni a difesa del Pianeta:

State andando verso un disastro climatico e ogni anno i governi spendono centinaia di miliardi di dollari in sussidi a sostegno dei combustibili fossili! Immaginate se noi avessimo speso centinaia di miliardi per finanziare giganteschi meteoriti! Ed è proprio quello che state facendo proprio adesso!”

Ma, come ribadito anche da Frankie, l’alternativa esiste ed è l’unica via percorribile per evitare la catastrofe climatica.

Pensate a tutto le altre cose che potreste fare con quei soldi. Nel mondo ci sono tantissime persone che vivono nella povertà. – prosegue il testimonial d’eccezione dell’Undp – Avete una grossa opportunità ora. Ricostruire le vostre economie e uscire fuori da questa pandemia. È la grande occasione dell’umanità. Questa è il mio suggerimento: non scegliete l’estinzione. Salvate l’umanità prima che sia troppo tardi. È tempo per voi umani di smettere di smetterla con le scuse e iniziare a fare cambiamenti. Grazie.

Chi altro ancora deve intervenire per spingerci ad agire sul serio per salvare (o almeno provarci seriamente) la Terra dal disastro di cui siamo responsabili?

Fonte: Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

