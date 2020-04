Piccola voragine si apre davanti al Pantheon a Roma creando buca profonda due metri

Un’ampia voragine si è aperta ieri pomeriggio in una delle piazze più celebri di Roma. Di fronte al Pantheon infatti circa 40 sampietrini hanno ceduto creando un buco di un metro quadrato e profondo circa 2.

Erano le 16.30 di ieri 27 aprile quando la pavimentazione della piazza è venuta a mancare, letteralmente sprofondando. Sul posto è intervenuta una pattuglia del I Gruppo Trevi, che ha messo in sicurezza l’area transennandola.

Sono stati effettuati una serie di controlli per verificare altre aree della piazza a rischio cedimento ma i lavori saranno portati avanti anche oggi.

Secondo le prime informazioni, a crollare potrebbe essere stata la volta superiore di una galleria di servizi, i cunicoli in cemento armato al cui interno passano i cavi delle linee telefoniche e le condutture.

Per “fortuna”, a causa del lockdown la piazza, solitamente affollatissima, era vuota. In caso contrario, il cedimento avrebbe potuto essere molto pericoloso.

La magia della città silenziosa (voragine inclusa)[Roma, Pantheon, 28 aprile 2020] Pubblicato da Matteo Mat Nardone su Martedì 28 aprile 2020

Quella di piazza Pantheon non è l’unica voragine che si è aperta a Roma negli ultimi giorni. Il 25 aprile era accaduto nel quartiere Montemario, in via Fava. Anche in questo caso per strada non c’era nessuno quindi non ci sono state conseguenze.

Fonti di riferimento: Ansa /La Repubblica

LEGGI anche: