Roma vieta petardi e botti di Capodanno, ce la faremo quest’anno a far rispettare i divieti?

In realtà erano stati vietati già negli anni passati, all’epoca della Amministrazione Raggi, così come in altri Comuni. Ma il divieto in sostanza non è mai stato rispettato e i controlli sono stati pari a zero

Nella Capitale niente botti dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: passata la mozione che impegna il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a emanare un’ordinanza per il divieto all’uso dei botti. Già negli anni scorsi, varie ordinanze vietarono i botti di Capodanno in città, col divieto di fare esplodere petardi, razzi, fuochi d’artificio e “altri materiali che provochino forti rumori”, ma a noi non sembra che le cose siano andate poi meglio. Come andrà quest’anno?

Frattanto, la mozione è stata approvata all’unanimità, con 37 voti su 37, allo scopo di evitare inutili e dannosi stress fisici agli animali domestici e per sventare un’altra strage di storni in città, come quella dell’anno scorso: leggi qui Cosa ha ucciso davvero gli storni morti in massa a Roma a Capodanno.

Lo scoppio dei botti induce infatti l’avifauna selvatica a fuggire da alberi e siepi, in preda a veri e propri shock psico-fisici. Esattamente la stessa cosa accade per gli animali domestici, obbligati a sopportare un dannosissimo stress fisico, con non poche conseguenze sulla loro salute. Ma a rischio sono anche anziani, bambini e persone deboli.

Insomma, la città di Roma quest’anno ci riprova, ce la faremo a far rispettare il divieto? Noi non siamo così ottimisti e prevediamo che anche quest’anno le ordinanze (probabilmente Roma non sarà l’unica città) verranno disattese e sarà impossibile esercitare il controllo necessario su tutti coloro che hanno intenzione di festeggiare coi botti. E il punto è questo: perché sono stati venduti se l’ordinanza lo vieta?

Di motivi per dire no ai botti ce ne sono tanti, ve ne elenchiamo alcuni: feriscono e in alcuni casi provocano la morte di persone e animali, spaventano bambini e anziani e non per ultimo inquinano l’ambiente.

Partecipate anche voi alla campagna social “NO AI BOTTI, SÌ AI BISCOTTI” per sensibilizzare contro l’uso dei petardi a Capodanno e tutelare gli animali. QUI trovate come fare.

