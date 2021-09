Migliori città del mondo 2021: tutte le 37 località premiate (due sono italiane)

Quali sono le città del mondo da visitare quest’anno? A darci qualche suggerimento è la nuova classifica “Best cities in the world”, stilata dalla rivista britannica di turismo Time Out, che ha selezionato le migliori in base a tre precisi parametri: proposte culturali, offerta gastronomica e vita notturna. In totale sono 37 le località premiate. Ad aprire la classifica c’è la città californiana di San Francisco, seguita da Amsterdam e Manchester.

E tra le città migliori del mondo del 2021 ci sono anche Milano e Roma, che si sono guadagnate rispettivamente il 23esimo e il 33esimo posto in classifica. Milano è stata premiata per essersi rivelata una citta resiliente (soprattutto durante la pandemia), ma anche ambiziosa e dinamica, con diverse zone pedonali. Invece la capitale è stata scelta non soltanto per la ricca offerta di musei, ma anche per i suoi spazi verdi, la presenza di piste ciclabili e l’uso di veicoli mezzi elettrici.

La lista delle 37 città premiate nel 2021

San Francisco

Questa città della California offre il giusto equilibrio tra progresso, sostenibilità e capacità di reagire ai problemi provocati dallo scoppio della pandemia. La località è stata premiata anche per la presenza di numerosi parchi e per la sua politica progressista.

Amsterdam

Il calo di turisti provocato dalla pandemia ha permesso di valorizzare ulteriormente il centro storico e di rafforzare la bellezza, la storia e lo spirito fortemente aggregativo della capitale olandese. A rendere Amsterdam unica è il Vondelpark, un’immensa oasi in pieno centro – definita un “polmone verde per la città”, che ospita numerose manifestazioni, dagli spettacoli teatrali agli eventi sportivi.

Manchester

La città inglese è stata premiata per aver mostrato grande resilienza anche in piena pandemia. Qui le piccole imprese – come Result CIC – hanno offerto supporto gratuito per la salute mentale ai lavoratori in prima linea contro il Covid, mentre il pub Eagle and Child ha distribuito 4.500 pasti a persone del posto vulnerabili. Manchester spicca non soltanto per la sua vita notturna movimentata, ma per il suo forte spirito di comunità.

Copenaghen

Da sempre Copenaghen occupa una posizione di rilievo per le innovazioni ecologiche e la qualità della vita. È una città verde e che riesce sempre a sorprendere i suoi abitanti e chi la visita.

New York

Sempre in movimento e in costante evoluzione, New York è stata votata come la città più eccitante del mondo ed è il posto ideale per chi ama scoprire continuamente cose nuove. Inoltre, è una città dalla “resilienza sfacciata” che sa sempre trovare soluzioni creative.

Montreal

La città canadese si distingue per il suo impegno contro l’uso della plastica monouso. Inoltre, è impegnata nella trasformazione dei suoi viali del centro in foreste urbane.

Praga

La capitale della Repubblica Ceca si è guadagnata la 7° posizione in classifica per la bellezza incredibile dei suoi palazzi, per l’efficienza della mobilità e le tante aree verdi che offre (in cui fare sport, pic-nic e rilassarsi)

Tel Aviv

Ottava posizione per questa città, che si caratterizza per le opportunità di divertimento e per la ricchezza a livello gastronomico. Fiore all’occhiello della città è il Carmel Market, dove acquistare e gustare spezie, hummus, falafel e altri prodotti freschi e biologici.

Porto

La città portoghese si distingue per la sua cultura, in particolare per le gallerie d’arte che non si sono fermate neanche con lo scoppio della pandemia. Uno dei luoghi più simbolici di Porto è il Maus Hábitos, uno spazio artistico inclusivo molto amato dai cittadini e che è stato particolarmente apprezzato negli ultimi mesi perché ha offerto un po’ di svago e di relax agli abitanti mentre bar e ristoranti erano chiusi a causa del Covid.

Tokyo

Decima posizione per Tokyo, incantevole città che propone numerosissime attrazioni culturali e gastronomiche. È il luogo ideale per chi non ama spostarsi con l'auto. Inoltre, nell'ultimo anno nella capitale giapponese sono comparsi diversi bagni all'avanguardia (progettati dai migliori architetti), così belli da sembrare installazioni artistiche.

Los Angeles

Chicago

Londra

Barcellona

Melbourne

Sydney

Shanghai

Madrid

Città del Messico

Hong Kong

Lisbona

Boston

Milano

Singapore

Miami

Dubai

Pechino

Parigi

Budapest

Abu Dhabi

San Paolo

Johannesburg

Roma

Mosca

Buenos Aires

Istanbul

Bangkok

Fonte: Time Out

