Il Mose funziona ma tutto il Nord è sott’acqua. A Ventimiglia esonda il fiume Roya

Tutto il Nord Italia è sott’acqua, in Liguria la situazione è drammatica: a Ventimiglia il fiume Roya ha rotto gli argini devastando la città, ora in ginocchio. E in Valle D’Aosta è morto un vigile del fuoco.

Disastro in molte regioni del Nord. La bella notizia del Mose che funziona arriva da Venezia ma Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria sono letteralmente sott’acqua. A Ventimiglia il fiume Roya ha rotto gli argini, per ora fortunatamente senza feriti, ma con ingenti danni in tutta la città.

In Piemonte ci sono attualmente zone inaccessibili perché allagate e purtroppo 11 dispersi: il Sesia ha superato gli 8 metri e mezzo di piena, stabilendo un nuovo record e provocando diffuse esondazioni. Borgosesia è stata travolta da una brutta alluvione e simili disagi sono stati registrati a a Mergozzo e Candoglia (214 mm di pioggia in 12 ore) e nella provincia di Biella.

⚠️❗️AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IN VAL MASTALLONE❗️⚠️La #ValMastallone è una delle zone più colpite della Provincia in… Pubblicato da Provincia di Vercelli su Sabato 3 ottobre 2020

Le allerte vengono costantemente diramate in tutte le regioni settentrionali. E la Liguria chiede lo stato di emergenza.

⛔️TANGENZIALE NORD DI VERCELLI ANCORA ALLAGATA⛔️Ancora chiusa⛔️al traffico la tangenziale nord di #Vercelli, che risulta allagata e con ingenti danni alle barriere. IL VICE-PRESIDENTEPier Mauro Andorno Pubblicato da Provincia di Vercelli su Sabato 3 ottobre 2020

Sperando che il bilancio non si aggravi.

