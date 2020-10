Maltempo e acqua alta, a Venezia entra per la prima volta in azione il Mose (e per il momento sta funzionando)

Oggi, sabato 3 ottobre verrà probabilmente ricordato a Venezia come il giorno del Mose: per la prima volta, infatti, dopo anni, le paratoie si sono tutte alzate per proteggere la città dall’acqua alta che già ìda due giorni copriva , con le piogge e il forte vento di scirocco, rischiava di andare nuovamente sott’acqua.

Le dighe mobili del sistema Mose hanno iniziato a sollevarsi dopo le 8 e 30 di questa mattina, come stabilito dal Ministero dei Trasporti e le procedure di innalzamento di tutte le paratoie si sono concluse intorno alle 9 e 53, come comunicato anche via Twitter dal Sindaco Luigi Brugnaro che ha postato anche un video:

E per il momento sembra proprio che stia funzionando come comunicato dal Centro maree del Comune e testimoniano le immagini postate su Twitter di Piazza San Marco:

Piazza san marco bagnata solo dalla pioggia queste son le foto che ci piacciono #mose #venezia pic.twitter.com/IYjP5e9Uro — walteredicola  (@walteredicola) October 3, 2020

E lo stesso Sindaco:

++A #Venezia il #Mose è sollevato++

🔴 Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare e la laguna.

La situazione è stabile. Ora rimaniamo in attesa.

Siamo fiduciosi🤞🏻#acquaalta #3ottobre @comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/LWPPXzT6JB — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2020