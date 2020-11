Pompei, Bacoli e Parete rinunciano alle luci natalizie per donare migliaia di euro alle famiglie povere

Un Natale senza luci, quelle d’atmosfera ad illuminare una città. È la decisione dell’amministrazione comunale di Pompei, alle falde del Vesuvio, e di altri comuni campani, che preferiranno devolvere quello che si spenderebbe nelle luminarie a favore delle famiglie in difficoltà.

Qualche mese fa, il Comune pompeiano aveva bandito un concorso di idee e stanziato la somma di ben 150mila euro per le luminarie natalizie. Ma il buon senso ha fatto sentire la sua voce e quel progetto è stato rimesso in discussione, anche e soprattutto alla luce dell’andamento della curva epidemiologica.

“L’alto numero di contagi – si legge in un post del Comune – sia sul territorio regionale che su quello locale, ha costretto molte amministrazioni a ridimensionare gli eventi e le manifestazioni in vista del Natale. Allo stato attuale non è possibile prevedere l’evolversi della situazione epidemiologica, ma alla luce delle Ordinanze regionali e dei Dpcm attualmente in vigore è comunque ipotizzabile che non sarà possibile programmare eventi tali da attrarre un numero elevato di persone. In ragione di queste considerazioni, l’Amministrazione comunale – così come comunicato direttamente dal primo cittadino – ha inteso quindi stornare una parte considerevole della quota prevista per le luminarie e di destinarla ad interventi di altra natura”.

📌 FONDI PER LE LUMINARIE A FAVORE DI FAMIGLIE, SCUOLE E STRADE Regolamento sulle antenne di tele/radio comunicazioni e… Posted by Comune di Pompei on Monday, November 9, 2020

La maggior parte di quei 150mila euro andranno così a finanziare misure di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà economiche, ma anche importanti interventi di manutenzione di molte scuole e di alcune strade dissestate.

Il Comune di Pompei non è il solo: in Campania, anche il Sindaco di Bacoli utilizzerà i 60mila euro risparmiati in luci per sostenere le famiglie in difficoltà del suo territorio:

Sarà un Natale diverso. Ed è necessario ridefinire le priorità. Abbiamo deciso che quest’anno Bacoli non avrà le luci… Posted by Josi Gerardo Della Ragione on Sunday, November 8, 2020

Così come a Parete, in provincia di Caserta. Qui il sindaco ha disposto di destinare le risorse che erano state stanziate per gli eventi natalizi all’assistenza sanitaria domiciliare.

Cari concittadini,In considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando dove i nostri concittadini… Posted by Gino Pellegrino on Sunday, November 8, 2020

