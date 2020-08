A fuoco anche il World Trade Center di Bruxelles, per fortuna nessuna vittima

Un brutto incendio è scoppiato in una delle torri del World Trade Center di Bruxelles in Belgio. Le immagini del fuoco stanno facendo il giro del mondo, fortunatamente non si registrano vittime, ma le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite, si pensa che abbia preso fuoco del materiale isolante.

Gli occhi sono puntati sull’esplosione avvenuta a Beirut che ha invaso la città di gas tossici, ucciso 137 persone e ne ha ferito circa 5mila, ma anche a Bruxellex sulle boulevard du Roi Albert II, nel distretto nord della città, è scoppiato un incendio in uno dei locali tecnici del 27esimo piano del World Trade Center, un complesso di grattacieli.

L’incendio è scoppiato ieri poco dopo le ore 16 (ora locale), quando l’edificio era occupato solo dai lavoratori perché sono in corso lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno raggiunto il piano usando una gru di costruzione e hanno circoscritto un perimetro di sicurezza. La situazione adesso è sotto controllo, ma poteva sfociare in una tragedia, come mostrano le immagini diffuse sui social.

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020

Come dicevamo, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il materiale isolante a prendere fuoco, ma la vicenda dovrà essere confermata dalle autorità locali. Sul palazzo campeggia la scritta: ‘The future is here’.

Fonte: Cultura Colectiva/Marca Claro

