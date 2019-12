Anche Roma vieta petardi e botti di Capodanno: multe fino a 500 euro

Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che vieta i botti di Capodanno nella città di Roma. A partire dalla mezzanotte e un minuto di questa sera e fino alla mezzanotte dell’Epifania non sarà possibile far esplodere petardi, razzi, fuochi d’artificio e altri materiali che provochino forti rumori.

Sarà invece permesso l’uso di bacchette scintillanti, fontane per torte, girandole e trottole luminose e bengala.

Il provvedimento è stato deciso a meno di 24 ore dall’inizio dei festeggiamenti di San Silvestro per evitare incidenti e danni a cose e persone, scongiurare incendi e prevenire gli effetti negativi che il forte rumore può avere sugli animali domestici e sulla fauna selvatica.

A causa dei botti di Capodanno, infatti, gli animali possono spaventarsi fino ad avere attacchi di panico che, in alcuni casi, ne causano la morte. A rischio anche anziani, bambini e persone deboli.

“L’incolumità dei cittadini e la loro sicurezza viene prima di tutto, soprattutto quella dei minori. Inoltre i botti e le esplosioni rischiano di provocare incendi incontrollati, danni al patrimonio storico e archeologico di Roma Capitale e hanno anche effetti negativi sugli animali domestici. Auguro a tutti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in serenità e all’insegna del divertimento”, ha dichiarato Virginia Raggi, Sindaco di Roma.

Il provvedimento evidenzia inoltre come l’utilizzo di fuochi d’artificio provochi l’aumento in atmosfera di sostanze inquinanti come le poveri sottili e il biossido di azoto.

Per chi non rispetterà il divieto sono previste multe da 500 euro oltre al sequestro di tutto il materiale esplosivo. Speriamo però che vengano effettuati contemporaneamente i dovuti controlli.

