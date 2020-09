Crolla rimessa di bus a Roma: i Vigili del fuoco scavano tra le macerie per cercare eventuali feriti

🔴 #Roma #4settembre 11.30, squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro in via Tamburrano, angolo via Grotte di Gregna, per il crollo del solaio di una rimessa di pullman. In corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 4, 2020