Le 20 città più rilassanti e meno inquinate del mondo per fuggire da smog e stress

La classifica delle 20 città del mondo in cui vivere con meno stress e lontani dall’inquinamento

Quando si sceglie la città in cui andare a vivere vi sono diversi fattori da tenere in considerazione: la disponibilità dei servizi (a partire dal trasporto pubblico), la sicurezza, la presenza di stimoli culturali e ricreativi. C’è, però, chi preferisce optare per un luogo tranquillo, dove non ci si trova costantemente imbottigliati nel traffico e nella confusione.

Vivere in una città in cui si può condurre un’esistenza serena è fondamentale per il proprio equilibrio mentale in particolare ai tempi della pandemia di Covid-19, come hanno rivelato vari studi scientifici, tra cui una ricerca recente condotta dall’American Psychological Association.

Se vi siete mai chiesti quali sono città più rilassanti del mondo, vi diamo subito la risposta. A stilare la classifica delle 20 città più tranquille è la compagnia aerea islandese Icelandair, che ha condotto uno studio mettendo a confronto diverse località, tenendo conto di più fattori, ovvero: il livello di inquinamento luminoso e acustico, il livello di traffico e l’aspettativa di vita.

Al primo posto della classifica si è piazzata Bergen, in Norvegia, grazie ai suoi bassissimi livelli di congestione del traffico (13%), bassi livelli di inquinamento luminoso e acustico (25%) e un’elevata aspettativa di vita media (di 83 anni). In seconda e terza posizione troviamo Perth, nonostante sia la quarta città più popolosa d’Australia e Reykjavik, l’affascinante capitale dell’Islanda. Ma, purtroppo, nessuna di quelle inserite nella classifica è italiana.

La top 20 delle città in cui vivere lontani dallo stress e dall’inquinamento

Ecco la classifica delle città del mondo più tranquille secondo la compagnia Icelandair:

Bergen, Norvegia Perth, Australia Reykjavik, Islanda Helsinki, Finlandia Wellington, Nuova Zelanda Zurigo, Svizzera Brisbane, Australia Melbourne, Australia Stoccolma, Svezia Auckland, Nuova Zelanda Oslo, Norvegia Sydney, Australia Copenhagen, Danimarca Tel Aviv, Israele Christchurch, Nuova Zelanda Toronto, Canada San Jose, Costa Rica Dallas, USA Houston, USA Washington, DC, USA

Fonti: Icelandair/American Psychological Association

