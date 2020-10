Case in vendita a un euro: il pittoresco borgo di Salemi vuole tornare a vivere

Una splendida città della Sicilia vende case vuote a solo 1 euro. Un tentativo per risollevare le sorti di parecchi borghi abbandonati o che subiscono un lento spopolamento. Siamo a Salemi, in provincia di Trapani, e qui non è la prima volta che alcune proprietà sono destinate ad andare all’asta, al solo scopo di dare alla cittadina una chance in più.

Il sindaco della pittoresca cittadina, Domenico Venuti, racconta come le fortune di questo bellissimo borgo siano praticamente in declino dal 1968, quando il tremendo terremoto del Belice distrusse innumerevoli proprietà e causò la fuga di circa 4mila persone.

Riparte così dal prossimo mese a Salemi il progetto “Case a un euro” per il rilancio del centro storico al quale si affiancano anche misure per incentivare le attività nell’area entrata a far parte dei Borghi più belli d’Italia.

Il progetto “Case a un euro” riparte con l’aggiornamento del regolamento che disciplina la vendita degli immobili del centro storico acquisiti al patrimonio del Comune: introdotta un’asta con un prezzo base simbolico di un euro per la vendita degli immobili che dovranno essere ricostruiti nello stesso luogo.

Case a 1 euro: come funziona?

Come si legge sul sito Case a 1 euro le case sono per lo più immobili fatiscenti o pericolanti che necessitano di grandi ristrutturazioni.

Gli immobili vengono ceduti in donazione ai Comuni che tramite procedura pubblica vendono alla cifra simbolica di 1 euro. In altri casi sono le amministrazioni comunali che si fanno garanti per i proprietari di tali immobili. Naturalmente ci sono degli impegni che chi acquista con progetto Case a 1 Euro, che deve garantire:

prevedere un progetto di ristrutturazione e rivalutazione della stessa entro 365 giorni dall’acquisto (all’incirca 20-25mila euro)

sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento

due mesi di tempo per far partire i lavori nel momento in cui si hanno tutti i permessi

a garanzia della sicurezza dell’acquisto da parte del compratore il Comune chiede di stipulare una polizza fideiussoria di 5mila euro della durata di tre anni cha a scadenza viene poi rimborsata.

Dove posso acquistare una casa a 1 euro?

Dalla Sardegna alla Toscana, dall’Abruzzo al Piemonte. Sono tanti i borghi che hanno bisogno di essere ripopolati. Ogni comune attiva il proprio bando e per visionare i bandi cliccate qui o visitate i siti dei comuni interessati.

Fonte: Case a 1 euro Salemi

