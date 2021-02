“Case a 1 euro”: boom di richieste per il fiabesco borgo di Oyace, in Valle d’Aosta

Anche l’incantevole borgo valdostano di Oyace aderisce al progetto “Case a 1 euro” e il comune ha già riscosso un successo inaspettato. In questi giorni stanno fioccando le richieste, che arrivano da varie regioni italiane ma anche dall’estero. Tanti sperano di fuggire dal caos delle città per rigenerarsi tra le montagne.

L’iniziativa “Case a 1 euro”, volta al recupero degli immobili abbandonati, è stata lanciata qualche giorno fa dal dal paese della Valle d’Aosta ed è ancora nella sua fase iniziale.

“Al momento non ci sono ancora case disponibili, quindi non c’è ancora un catalogo con le proposte” spiega la sindaca Stefania Clos. Ma è già boom di richieste, come riferito dalla prima cittadina: “Ci hanno scritto dall’Argentina, abbiamo ricevuto chiamate dalla Sicilia, da Lecco, Como, Milano”.