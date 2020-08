Il ponte autostradale costruito attorno ad una piccola casa dopo che la proprietaria si era rifiutata di abbandonarla

Era già accaduto qualcosa di simile nel 2012, in Cina, quando una coppia si era rifiutata di abbandonare la propria casa per fare spazio a un’autostrada. E oggi succede di nuovo: la proprietaria di una piccola abitazione di Guangzhou si è rifiutata di venderla al Governo cinese affermando che non le era stata offerta una proprietà sostitutiva in posizione adeguata.

Qualcuno afferma che la signora Liang avesse chiesto al Governo di darle quattro appartamenti in cambio, ma lo Stato gliene aveva concessi solo due. Invece secondo un’intervista a Pear Video, la signora avrebbe rifiutato perché il Governo le avrebbe offerto un’abitazione sostitutiva nei pressi di un obitorio.

E così si è ritrovata a vivere sul ponte Haizhuyong appena aperto, nel bel mezzo di due strade. La casa, che include un appartamento di 40 metri quadrati, ora si trova in una zona quanto mai rumorosa, circondata dal traffico. Tuttavia la proprietaria l’ha definita in un’intervista tranquilla, piacevole, confortevole.

La decisione di demolirla per costruire il ponte risale addirittura al 2010, ma da allora la proprietaria non ha mai cambiato idea, a differenza di altri residenti che hanno accettato il risarcimento per l’esproprio e così il ponte è stato realizzato in modo tale da consentirle di continuare a vivere in loco, anche se il Governo spera ancora di riuscire a convincerla!

FONTI: Pear Video/Guangzhou Daily

