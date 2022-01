Casa gratis per chi è disposto a traferirsi in questo borgo siciliano, diventando un host Airbnb per un anno

Il noto portale Airbnb ha lanciato una proposta interessante per una singola persona o una famiglia (di massimo 4 persone) a cui piacerebbe trasferirsi per un anno in un borgo siciliano, abitando in una casa a 1 euro splendidamente ristrutturata e pronta ad accogliere ospiti.

Airbnb ha acquistato una delle case ad 1 euro vendute in Sicilia, precisamente a Sambuca di Sicilia, borgo dell’entroterra di circa 6000 abitanti, a meno di 80 km a sud di Palermo, nominato nel 2016 “Borgo più bello d’Italia”.

Ora per questa casa, completamente ristrutturata e su 3 piani, si cerca una persona (ovviamente over 18 e con la capacità di parlare un inglese colloquiale) che voglia abitarla per un anno accogliendo ospiti (nello stile di Airbnb) ma che sia disposto anche a partecipare attivamente alla vita del paese.

Come spiegano da Airbnb, infatti:

Ciò che accomuna la comunità è la passione per la natura e per la cultura italiana, e la voglia di partecipare alla rinascita di Sambuca. La persona selezionata dovrà quindi dimostrare il suo impegno a ospitare e a contribuire alla vita del paese.

Chi verrà selezionato potrà partire da solo ma anche portare con sé un amico o il partner mentre nel caso delle famiglie queste possono essere composte al massimo da 2 adulti e 2 bambini.

Il trasferimento avverrà a partire dal 30 giugno 2022 e il soggiorno dovrà durare almeno 3 mesi più altri 9 mesi in cui si dovrà obbligatoriamente affittare su Airbnb una stanza privata all’interno della casa.

L’obiettivo è ovviamente quello di rivalutare il borgo in un momento in cui sono tante le persone che hanno la possibilità di lavorare in smart working e magari hanno piacere di approfittare di un’opportunità come questa per “cambiare aria” per un po’.

Se volete candidarvi, QUI trovate il modulo da compilare.

Fonte: Airbnb

