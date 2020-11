Capitale italiana della cultura 2022: svelate le 10 città finaliste

Da Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, a Trapani passando per Volterra e l’isola di Procida: il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo rende noti i nomi delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Chi si aggiudicherà il titolo si saprà a gennaio prossimo.

Dopo aver esaminato le 28 candidature pervenute, la Giuria ha selezionato i dieci progetti finalisti, così come previsto dal bando.

Entrano, quindi, nella shortlist delle città che parteciperanno alla fase finale della procedura di selezione i seguenti Comuni e Città metropolitane:

Ancona, Ancona. La cultura tra l’altro

Bari, Bari 2022 Capitale italiana della cultura

Cerveteri (Roma), Cerveteri 2022. Alle origini del futuro

L’Aquila, AQ2022, La cultura lascia il segno

Pieve di Soligo (Treviso), Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana

Procida (Napoli), Procida – La cultura non Isola

Taranto, Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima

Trapani, Capitale italiana delle culture euro¬mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), La cultura riflette. Verbania, Lago Maggiore

Volterra (Pisa), Volterra. Rigenerazione umana

Le dieci città finaliste dovranno presentare i propri dossier alla Giuria in un’audizione pubblica, della durata di massimo un’ora, composta, per metà, dalla presentazione del progetto e, per l’altra metà, da una successiva sessione di domande. Il progetto di candidatura più idoneo alla designazione della città “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2022 entro il 18 gennaio 2021.

Fonte: MIBACT

