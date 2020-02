Arnie comunali e più fiori al posto dell’asfalto: così Roma salva le api e le riporta in città

Arnie comunali per combattere la moria delle api. Roma prova a fare sul serio per aiutare questi preziosi insetti, in serie difficoltà. L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, la proposta di delibera 91/2019 (‘Apicoltura urbana’) grazie alla quale si dovranno destinare diversi spazi pubblici all’apicoltura urbana.

Nella capitale troveranno posto delle arnie in grado di ospitare questi preziosi insetti. L’obiettivo finale è quello di creare un ambiente favorevole, che possa favorire la presenza delle api, messe in ginocchio in tutto il mondo. Basti pensare che negli ultimi 15 anni a causa dei cambiamenti climatici, della deforestazione selvaggia e dell’uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi le api sono state decimate, con percentuali che vanno dal 30 al 90% a seconda della zona del mondo. Eppure la loro importanza per la nostra sopravvivenza sulla Terra è indubbia.

Le api a Roma hanno addirittura messo d’accordo la politica, visto che la proposta è stata accolta all’unanimità.

Arnie comunali, più verde e “api didattica”

La delibera punta a coinvolgere ed educare i cittadini, in particolare i ragazzi, sull’importanza delle api. Tante le iniziative previste, dalle creazione di arnie urbane e artistiche all’educazione alimentare e ambientale, con varie manifestazioni, mostre e incontri.

La delibera prevede inoltre di incrementare il verde pubblico, favorendo la presenza di specie vegetali amate dalle api per attirarle, al posto dell’asfalto. Inoltre è prevista una riduzione progressiva dell’uso di erbicidi.

Si farà anche “api didattica” informando e sensibilizzando i cittadini romani sul valore delle api come bene comune indispensabile per la tutela della biodiversità e per il benessere umano.

“L’ape, in qualità di impollinatore, rappresenta il 70% dell’alimentazione agroalimentare, delle nostre verdure e dei nostri alimenti, e questo ci fa capire l’importanza di questo insetto e della sua eventuale estinzione”, ha detto il consigliere Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente, illustrando il provvedimento in Aula.

Quello dell’apicoltura

“rientra in un tema molto sentito che e’ quello della food policy, un tema legato alla produzione agroalimentare e alla lotta dei cambiamenti climatici. Tutto questo spinge la città di Roma a tutelare questi insetti, costruendo delle arnie che sono la casa di questi insetti per metterli in sicurezza e aiutarli a riprodursi”.

L'apicoltura è un'attività a cui Roma Capitale attribuisce grande importanza, in quanto tutelarne lo sviluppo significa… Pubblicato da Daniele Diaco su Mercoledì 12 febbraio 2020

In realtà a Roma già vari Municipi stanno mettendo in atto delle iniziative a favore dell’apicoltura urbana.

Un grande aiuto per questi preziosi insetti.

Fonti di riferimento: Romadailynews

LEGGI anche:

A Milano nasce l’autostrada per le api. Sarà la via fiorita più lunga d’Italia

L’umanità ha bisogno dei bombi, ma li sta facendo estinguere più rapidamente del previsto

Le api impollinano più fiori in città che in campagna, ma non è una buona notizia: ecco perché