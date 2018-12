DiCaprio osanna Milano. Il capoluogo lombardo, secondo il premio Oscar, aspira a diventare davvero una vera e propria "giungla urbana", con piani importanti volti sia a piantare nuovi alberi che a riutilizzare aree dismesse o i cortili delle scuole all'insegna della sostenibilità.

Con un post su Instagram, DiCaprio fa i propri auguri di Buon Natale alla città con un post su Instagram che ha già ricevuto 200mila like. Ai milanesi è piaciuto l'apprezzamento dell'attore americano, che ha sottolineato i meriti della città.

Secondo l'Associated Press entro il 2030 essa si è impegnata a ospitare 3 milioni di alberi. Ma non solo. Sottolinea DiCaprio che i piani per rendere la metropoli più verde sono tanti: si va dalla trasformazione di una rete ferroviaria merci dismessa in una serie di parchi alla piantumazione di alberi in più di 2000 cortili scolastici. Infine, a Milano il verde troverà presto anche sui tetti con la creazione di 10 milioni di metri quadrati di vegetazione sui giardini pensili.

" In caso di successo, i piani potrebbero rivelarsi importanti per la città e i suoi cittadin i" dice DiCaprio secondo cui l'aumento del 30% del numero di alberi assorbirà altri 5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio all'anno, riducendo le temperature della città di 2°.

I numeri a cui fa riferimento l'attore sono quelli resi noti qualche settimana fa in occasione del World Economic Forum, quando venne diffuso in video che illustrava gli obiettivi di Milano per aumentare il verde urbano.

E a Leonardo DiCaprio non poteva di certo sfuggire! Il sindaco Sala lo ha già invitato a visitare la città.

