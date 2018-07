Una bici finisce nel Tevere, e non è un incidente. Un vero atto di inciviltà da parte di alcuni ragazzi che hanno scaraventato la due ruote nel fiume. Ma a Roma si corre ai ripari. La sindaca Virginia Raggi ha infatti messo a disposizione dei cittadini romani un nuovo strumento, che permetterà di segnalare con foto e video gesti compiuti da vandali e incivili.

È attivo infatti il nuovo "Sistema Unico di Segnalazione", che sostituisce e integra tra loro i precedenti sistemi, IoSegnalo e il Sistema Gestione Reclami (SGR). Grazie ad esso si potranno inviare suggerimenti, segnalazioni o reclami riguardo le attività degli uffici capitolini ma soprattutto si potranno denunciare gli atti di vandalismo, colti sul fatto.

“Si tratta di uno strumento responsive, pensato per essere consultato su qualunque supporto digitale, pc, smart tv, tablet, smartphone. Permette al cittadino di inviare una segnalazione georeferenziandola su mappa con la possibilità di allegare foto, video e documenti” si legge sul sito del Comune.

La nuova piattaforma è nata anche grazie a una consultazione avviata lo scorso anno a cui hanno partecipato quasi 5000 cittadini per valutarne funzionalità e facilità di utilizzo. Per utilizzarla, occorre prima registrarsi al portale oppure identificarsi con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.